Collectes et dons à Perpignan ... Comment aider les sinistrés des inondations de Valence ?

Article mis à jour le 4 novembre 2024 à 16:54

Alors que les pluies diluviennes s’abattent ce lundi 4 novembre sur la province de Barcelone, à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales, les appels aux dons et les collectes s’organisent pour aider les sinistrés des inondations meurtrières de Valence. Paiporta – Photos © Gemma Sanchez Bonel et Mar Rovira / ACN.

La ville de Perpignan, l’association catalane El Casal et le Secours Populaire 66 publient la liste des besoins et les lieux et dates pour les collecter.

Le 29 octobre dernier, des pluies diluviennes se sont abattues sur la région de Valence. La catastrophe a causé la mort de 211 personnes, bilan encore provisoire compte tenu du nombre d’habitants qui manquent encore à l’appel. Les dommages sont considérables, les rues toujours inondées contiennent un demi-mètre de boue et des centaines de voitures y sont agglutinées. Quelques jours après le drame, de nombreux sinistrés se retrouvent toujours privés d’eau et d’électricité. Malgré l’arrivée de renforts milliaires et de nombreux bénévoles, la situation reste toujours critique.

Ces organismes lancent un appel aux dons dans les Pyrénées-Orientales

Du mardi 5 au jeudi 7 novembre, de 9h à 17h, la mairie de Perpignan organise une collecte à la salle des Archers, avenue du Palais des expositions.

Voici les produits recherchés : couvertures, vêtements chauds pour adultes et enfants (bonnets, manteaux, gants…), bottes de pluie, produits d’hygiène, serviettes hygiéniques, couches pour nourrissons, matériel médical, médicaments, packs d’eau et de lait, lait en poudre pour nourrissons, denrées alimentaires non périssables, sacs de course et sacs-poubelles. Attention, les affaires en mauvais état ne seront pas collectées prévient la mairie de Perpignan.

De son côté, le samedi 2 novembre, l’association catalane El Casal publiait les informations concernant une grande collecte de matériel et d’aliments non périssables, au sein de son siège, situé 23 avenue du lycée à Perpignan. À partir de ce lundi 4 et tous les jours de la semaine, il est possible d’y déposer des produits d’hygiène et du matériel comme des bottes, lampes torches, couvertures, éponges, brosses à dents, balais-brosses, savons, seaux et pelles, gants ménagers…

Une opération relayée par l’association Espace Polygone Torremila (AEP) située sur le secteur du Polygone Nord, 51 rue Delauney. Pour l’instant, aucun vêtement n’est collecté, les produits de nettoyage sont priorisés. Les dépôts seront possibles jusqu’au 8 novembre, aux horaires d’ouverture de l’AEP ou sur demande au 06 28 90 55 38.

« La semaine dernière, nous avons mobilisé notre réseau sur tout le territoire catalan, afin de regrouper le matériel nécessaire », nous explique la directrice de El Casal, Marta Serra. Pour l’heure, deux camions et huit fourgons sont déjà partis à Valence. « À Perpignan, nous avons décidé d’étaler la collecte sur une semaine. » Le local sera ouvert tous les soirs, afin que les donateurs puissent y déposer du matériel.

« Nous avons été sollicités par des maires, par des entrepreneurs qui nous proposent des camions pour acheminer les dons jusqu’en Espagne. Des particuliers se sont également portés volontaires », annonce Marta Serra. Le matériel récolté à l’association El Casal devrait partir d’ici le début de la semaine prochaine.

Le Secours Populaire lance une collecte financière

La mairie d’Elne apporte également son soutien aux sinistrés de la région de Valence, en partenariat avec le Secours Populaire. Une urne a été déposée à l’entrée du « Collège Hanté » lors d’Halloween, afin de recueillir un maximum de dons. Aujourd’hui, l’urne a été déplacée au local de l’association. La collecte financière s’effectue depuis vendredi dernier dans toutes les antennes du département.

En attendant, à Valence, les pompiers, les militaires, la garde civile et la police nationale travaillent à localiser les personnes disparues. Et de nombreux engins sont nécessaires pour dégager la boue et les nombreux débris qui obstruent les voies de circulation.