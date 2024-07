J’ai trouvé une tortue dans les Pyrénées-Orientales. Que dois-je faire ?

Le 18 juillet 2024, le service départemental de l’Office français de la biodiversité (OFB) alerte sur l’augmentation de « tortues trouvées ». Dans un communiqué de presse, l’établissement chargé de la protection de la biodiversité informe sur la marche à suivre en cas de rencontre insolite dans les Pyrénées-Orientales. Photo © OFB.

Face à la recrudescence des « tortues trouvées » l’OFB partage un communiqué de presse pour rappeler les bonnes pratiques en cas de rencontre avec cet animal. Première étape : votre tortue trouvée est-elle en détresse, blessée, ou en milieu urbain? Si tel est le cas, il est nécessaire de contacter un centre de soin de la faune locale. Si la tortue ne présente aucune signe de détresse, l’OFB des Pyrénées-Orientales préconise de simplement signaler sa présence. Pour cela, il faut donc envoyer la localisation de l’animal et sa photo par mail à l’adresse suivante : sd66@ofb.gouv.fr

« En récupérant une tortue à d’autres fins que pour une prise en charge par les structures dûment autorisées, vous risquez une amende, et pour les espèces exotiques envahissantes (Tortue de Floride), vous risquez de devoir prendre en charge l’euthanasie de la tortue. » précise l’OFB

« Les deux tiers des espèces de tortues sont en voie de disparition » selon le communiqué de presse. Ainsi l’OFB rappelle également les lois en application sur le territoire français pour protéger cette espèce animale. Il s’agit de la Convention de Washington (CITES), dont la France est signataire et qui encadre le commerce de la faune et de la flore. Par ailleurs, la loi sur la biodiversité, qui prévoit des mesures de conservation et de restauration des habitats naturels.