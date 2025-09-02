Cantines, transports, lycées : comment l’Occitanie promet la rentrée la moins chère de France

Article mis à jour le 2 septembre 2025 à 15:38

C’est lors d’une conférence de presse que Carole Delga, présidente socialiste de la Région Occitanie, a présenté les grandes mesures régionales pour la rentrée scolaire 2025-2026. Face à un contexte budgétaire tendu et aux désengagements de l’État, la Région annonce un investissement de 65 millions d’euros pour soutenir le pouvoir d’achat des familles et garantir des conditions d’études optimales pour les 230 000 lycéens d’Occitanie.

L’objectif est clair pour la présidente, et ses vice-présidents au sport et au transport, Kamel Chibli et Jean-Luc Gibelin : maintenir l’Occitanie comme la région où la rentrée est la moins chère de France.

Les nouveautés dans les lycées des Pyrénées-Orientales

À Font-Romeu, le lycée Pierre de Coubertin rejoint le dispositif régional de prêt de vélos à assistance électrique, aux côtés de sept autres lycées de la région. Ce service vise à encourager une mobilité durable et économique. Le lycée de Font-Romeu entre également dans le plan de rénovation énergétique et bénéficiera de travaux pour améliorer son empreinte environnementale. La Région investit 175 M€ pour la construction de nouveaux lycées et l’extension de 5 établissements, dont le lycée Rosa Luxembourg à Canet-en-Roussillon.

A noter que le lycée Charles Renouvier de Prades propose l’option « Ambition études santé » aux lycéens de 1ère et de Terminale. L’objectif de ce dispositif, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, est de susciter l’ambition des jeunes issus de la ruralité, tout en contribuant à une meilleure répartition des futurs soignants sur le territoire précise l’académie.

L’action Numérigirls, initiée par le lycée Maillol à Perpignan, a reçu le soutien de la Région. L’évènement vise à lutter contre les stéréotypes de genre en faisant découvrir les métiers du numérique aux jeunes filles. Dans le cadre du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, l’établissement a organisé en mars 2024 un événement réunissant 250 collégiens et lycéens, pour leur permettre de se mettre dans la peau d’un acteur du numérique par le biais d’ateliers, d’escape games, de tables rondes, etc.

À Perpignan, un salon « ID Métiers » à destination des collégiens

Ce salon vise à présenter aux élèves de 4e et de 3e les formations et les métiers, notamment ceux de la voie professionnelle, à leur faire découvrir des parcours emblématiques et à valoriser les acteurs économiques du territoire, via des activités interactives, des animations et des témoignages. « Et c’est une première fois dans l’histoire de ce pays. C’est en Occitanie que nous avons lancé ces salons « ID métiers » qui permettent de répondre à cette volonté de donner un maximum d’informations à nos jeunes collégiens », s’enthousiasme Kamel Chibli.

Par ailleurs, Carole Delga est revenue sur les offres de stage via le portail de la Région en hausse de 27%. « Aujourd’hui, nous pouvons faire ‘matcher’ les jeunes qui cherchent un stage et des entreprises », précise le vice-président en charge de la jeunesse et du sport.

Manuels scolaires, ordinateurs, permettrait à « chaque jeune de réaliser en moyenne 800 euros d’économies »

La Région mise sur la gratuité de nombreux services : loRdi, manuels scolaires, premiers équipements professionnels, formation PSC1, transports scolaires, trains et cars liO pour les 12-26 ans. Pour les familles les plus modestes, une aide à la cantine a été revalorisée de 10 % et peut aller jusqu’à la gratuité. Ces dispositifs sont centralisés dans la Carte Jeune, véritable pass régional pour l’accès à l’éducation, au sport, à la culture et à la mobilité.

L’Occitanie confirme la gratuité des transports scolaires, mais aussi l’accès sans frais aux trains et cars liO pour les jeunes de 12 à 26 ans. Le dispositif « + = 0 » a permis en 2025 de franchir le cap des 6 millions de billets distribués, contre 600 000 en 2019. L’ensemble de la Région compte 21 900 arrêts de cars couvrant 3 500 communes. Un maillage qui permet à 170 000 élèves de se rendre à l’école chaque jour.

