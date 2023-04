Canvi climàtic, sequera, la salut dels boscos catalans « està empitjorant »

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural compta amb una xarxa de seguiment dels boscos que analitza l’estat general de l’arbrat en relació amb els darreres deu anys . Anualment, personal tècnic mesuren el diàmetre dels arbres, n’avaluen el brancat i les fulles i prenen mostres per comprovar-ne el creixement. L’anàlisi constata un increment de problemes fitosanitaris als ecosistemes forestals i les causes són diverses: factors meteorològics extremes com sequera , ventades o tempestes i, també, la presència de plagues i malalties que afecten la massa foresta.

La xarxa ‘8x8Cat’consta de 377 parcel·les repartides arreu de Catalunya on fan seguiment de 9.048 arbres. Les finques estan separades entre si per una distància de vuit quilòmetres. La directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha remarcat que la informació recopilada permetre tenir « el pols » de l’estat de salut dels boscos catalans i comprovar si hi ha més incidència de plagues o l’afectació per sequera. « També funciona com a sistema d’alarma per a la detecció precoç perquè, si arriba una plaga, la podem ubicar i adoptar les mesures necessàries », ha precisat Sanitjas.