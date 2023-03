Català | Acord entre Plataforma per la Llengua i els Dracs Catalans

Pel que fa a l’estadi, el suport de Plataforma per la Llengua permetrà que els textos escrits o projectats incloguin el català, al costat de l’anglès i el francès. Els anuncis per megafonia també es llegiran, com fins ara, en català i els anuncis pregravats, quan se’n facin, es gravaran prèviament també en català. No tota la retolació podrà incorporar el català de manera immediata, perquè l’estadi és propietat de l’Ajuntament de Perpinyà, però sí que ho farà la retolació de les instal·lacions de l’estadi i dels voltants que sí que pertanyen al club.