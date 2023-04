La revolució de les espardenyes : artesania catalana conquerint el món

A finals del segle XVIII els espardenyers van proliferar per tot Catalunya. Duien espardenyes la classe ramadera, la pagesia i els obrers. A Solsona, per exemple, va convertir-se en un dels oficis més actius i s’hi van arribar a dedicar fins a 24 persones. A mitjans del segle XX, però, ja només n’hi quedaven quatre. De fet, a Solsona hi tenen un model únic: ‘les solsonines o de set brencs’.

Segons Grifell, « són les més elaborades, com més vetes, més elegants ». A les solsonines s’hi cusen set vies per cada costat, i van des de davant fins a darrere, tapant la punta. L’artesana triga ben bé dues hores llargues de costura per tenir unes solsonines, el model més demandat, i assegura que no dona l’abast per servir tots els encàrrecs que li fan. També n’hi ha d’altres, com les de tres vetes o les de cinc vetes, que es fan més ràpid.