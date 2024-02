El Museu Picasso centrarà la temporada 2024 en la « relació vital » del pintor amb Catalunya

El Museu Picasso centrarà la temporada del 2024 en « la relació vital » del pintor amb Catalunya i els seus paisatges. Ho farà deixant enrere l’any en què l’equipament ha situat Barcelona « al centre de la commemoració internacional del 50è aniversari de la mort de Picasso », i que ha congregat un total 1.047.000 visitants, segons ha celebrat el director, Emmanuel Guigon.

Per a la temporada d’enguany, el museu pretén « reforçar la seva presència al territori », i per això al març es presentarà una exposició conjunta amb el Museu de Solsona, ‘Picasso i arts i tradicions catalanes’. L’equipament també renovarà la museografia de la col·lecció permanent amb « més elements audiovisuals » i inaugurarà un restaurant al seu interior.

En la roda de premsa de presentació de la nova temporada del museu, el director s’ha congratulat per la temporada anterior, marcada per l’exposició ‘Miró- Picasso’ – que va tancar el mes de gener amb 261.000 visites al Museu Picasso-, i pel conjunt d’exposicions i activitats emmarcades en la celebració internacional del 50è aniversari del pintor. Durant el 2023 l’equipament va arribar a la xifra d’1.047.000 visitants, 160.000 dels quals van ser habitants de Barcelona. « Hem passat del 2,3% de visitants barcelonins al 16%, i volem fidelitzar aquest públic », ha asseverat Guigon.

Parlar de Picasso i Catalunya als diferents indrets picassians

Ara bé, per la temporada d’enguany el museu buscarà arribar « més enllà de les seves portes » i per això el pròxim març s’inaugurarà una exposició al Museu de Solsona. « Això ens ajudarà a ser presents al territori i propiciar el desenvolupament de la futura xarxa de museus i centres picassians », ha apuntat el director. « Ens va semblar que no havíem de parlar de Catalunya des de la centralitat de Barcelona, sinó parlar de Picasso i Catalunya als diferents indrets picassians », ha argumentat Tonina Cerdà, directora de programes públics de l’equipament.

Pel que fa a la programació expositiva d’enguany, destaca una mostra que s’inaugurarà al febrer i que té com a protagonista el paisatge català. Es tracta de les imatges que Bernard Plossu va fotografiar per il·lustrar aquells indrets que van inspirar l’univers de Picasso al llarg de la seva vida. Les fotografies capturen llocs com Cadaqués, l’Horta de Sant Joan, Gósol o Barcelona.

L’altra gran exposició de la temporada és la que el museu dedicarà a Fernande Olivier, l’artista, escriptora i companya de Picasso entre els anys 1904 i 1912. Es tracta d’una mostra inèdita que es podrà veure a partir del mes de juny i que posarà l’accent en aquells textos i documents que han traçat la relació entre Olivier i l’artista malagueny. Així mateix, el museu tancarà l’any amb l’exposició patrimonial ‘De Montmartre a Montparnasse. Artistes Catalans a París’. En aquesta es presentaran les obres de creadors i artistes catalans que van viure i treballar a París entre 1889 i 1914, com Ramon Casas, Santiago Rusiñol o Lluïsa Vidal, entre d’altres.

En una altra línia, Guigon ha explicat que el museu participarà en la commemoraicó del centenari del Primer manifest surrealista d’André Bretón. Ho farà a través de la ‘Primavera surrealista’, una celebració que girarà entorn la famosa exposició ‘Picasso’, que va organitzar l’agrupació cultural ADLAN a la Sala Esteva durant el 1936. També s’exposarà una mostra dedicada als collages d’Aube Breton- Elléouët, la filla de Bretón. Totes dues es podran veure al Museu Picasso a partir del mes d’octubre.

Un museu « més amable » i « més hospitalari »

El director ha avançat que el 2024 també serà l’any en què es renovarà la museografia de la col·lecció permanent. Per a fer-ho, s’incorporarà més material audiovisual i d’arxiu perquè « els orígens i la gènesi del museu quedi ben explicada ». « Desplegarem diferents dispositius per fer un museu més amable i amb més capes de lectura, perquè cada visitant trobi el nivell que busca », ha afegit Cerdà. També es preveu incloure dins les sales un nou perfil de treballador que farà de « mediador amb el públic » i que tindrà com a objectiu « informar els visitants », segons ha dit la directora de programes públics.

Així, un dels altres objectius del museu és acabar amb « l’embolic » que hi ha a la planta baixa amb « la connexió entre els quatre palaus » que conformen el museu. Per això, Cerdà ha explicat que s’està treballant en un projecte per fer un « gran espai de recepció ». « Volem que el museu sigui més hospitalari i que l’acollida hi sigui des de la base ». Les obres, segons Cerdà, seran « senzilles » i començaran a l’octubre. L’última de les novetats de la temporada serà la inauguració del restaurant del museu, que té previst obrir les portes a principis d’estiu.