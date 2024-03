El fenomen ‘Blackwater’ es converteix en èxit a Catalunya

Des de fa unes setmanes Catalunya compta amb un nou fenomen literari que cada vegada suma més adeptes. Es tracta de la saga de ‘Blackwater’ (Blackie Books) enfocada en una èpica saga matriarcal que segueix els cinquanta anys de la vida d’un ric clan de terratinents a l’Alabama profunda del segle passat.

La història, escrita per Michael McDowell, es publica per fascicles, així que cada dues setmanes es pot trobar un nou exemplar a les botigues fins a completar les sis existents. L’editor de Blackie Books, Jan Martí, assegura en una entrevista a l’ACN que la clau de l’èxit són « els llibreters », que des d’un primer moment van entendre « la força i la capacitat comercial » de la proposta.

« És una novel·la que s’ho mereix i la veritat és que ens ho estem passant molt bé »

La primera entrega de la novel·la de l’escriptor nord-americà amb el subtítol de ‘La riuada’ va sortir el passat 7 de febrer i; en poc més d’una setmana, l’editorial afirma que ja s’havien venut uns 10.000 exemplars. El 21 de febrer va arribar la segona: ‘El dic’, i ahir es va publicar la tercera ‘La casa’. En les setmanes vinents estan previstes ‘La guerra’ i ‘La fortuna’ per tancar el cicle el 17 d’abril amb el darrer fascicle, subtitulat ‘La pluja’. « Pot ser un llançament molt sonat que converteixi la saga en un dels llibres més importants de Sant Jordi », subratlla.

Per Martí l’èxit de ‘Blackwater’ es pot atribuir a diversos factors. El més important de tots, assenyala, és que McDowell « va ser un gran escriptor » i afegeix que no és « casual » que fos reconegut pel mateix Stephen King. També explica que hi ajuda que la història tingui un component « absolutament addictiu » que porta el públic a equiparar-la amb grans superproduccions que es poden trobar en plataformes. « És una novel·la que s’ho mereix i la veritat és que ens ho estem passant molt bé », detalla.

Finalment, però, no obvia que un dels elements més « innovadors » és el llançament editorial, que genera una espera de dues setmanes que permet afegir cada vegada més lectors. « Amb cada volum estem veient que entren noves persones, comencen pel primer i compren també els següents, és tot un fenomen », sosté. Per això, celebra que s’hagi experimentat d’aquesta forma, « trencant les barreres convencionals » i provant « coses noves ».

Una novel·la que « enganxa »

L’editorial considera que una de les primeres senyals que van rebre que allò podia tenir un recorregut important va ser per part dels mateixos llibreters. « Es van enganxar, i van donar un enorme suport al llançament », detalla. Segons Martí, es tracta d’una situació que, per un costat, dona sentit a « l’enorme feina que es va fer els mesos anteriors per preparar la sortida », però també complementa la tasca de les botigues, ja que porta « gent nova » a les llibreries-

Finalment, pel que fa a la traducció, subratlla la importància de poder disposar d’aquest títol en llengua catalana, perquè es tracta d’un gènere « que no se sol publicar ». Tot plegat, creu, és possible gràcies a la bona feina de les traductores, que permet que la gent s’estigui « fent seva » la novel·la. En aquest sentit, bromeja, ja han sentit comentaris comparant la història de ‘Blackwater’ amb ‘Nissaga de poder’, però incorporant tocs sobrenaturals.