Après avoir sauvé une mère et son fils, 4 lycéens décorés pour leur bravoure

Le préfet des Pyrénées-Orientales Rodrigue Furcy a remis ce jeudi 22 juin une médaille pour « actes de courage et dévouement » à quatre jeunes du lycée Maillol de Perpignan.

En mars dernier ils avaient sauvé une femme enceinte et son enfant de trois ans de la noyade.

« La valeur n’attend pas le nombre des années »

« La valeur n’attend pas le nombre des années », la formule est de Rodrigue, Rodrigue Furcy. Dans l’harmonieux salon de la préfecture, la maxime de l’auteur du Cid résonne d’un écho tout particulier. Lors de cette cérémonie de décoration, nul vétéran de l’armée ou pompier aguerri mais quatre jeunes lycéens sortis des épreuves du bac quelques heures auparavant.

Le 30 mars dernier, alors qu’ils tuent le temps laissé vacant par leur emploi du temps dans le parc Maillol, attenant au lycée du même nom, Oualid, Mehdi, Nordine et Anas assistent à une scène dramatique. Au loin, l’un d’eux croit apercevoir un enfant tomber à l’eau. Une fraction de seconde plus tard, tout s’emballe quand, à grands cris, une femme enceinte s’y jette désespérément. Ni une ni deux, les quatre compères se précipitent à leur rescousse. Leur intervention, miraculeuse, a permis de sauver l’enfant âgé de trois ans et de mettre la mère en sécurité avant l’arrivée des secours.

Une médaille et des sourires

Leur altruisme, remonté aux oreilles du préfet, leur a valu d’être décorés ce jeudi après-midi d’une médaille pour acte de courage et dévouement. Une récompense attribuée au nom de la nation et des valeurs républicaines. « Vous pouvez être fiers de vous » n’a cessé de répéter le représentant de l’exécutif.

« Je ne savais même pas qu’il y avait un endroit comme ça » s’amuse Nordine, admiratif, en pointant du doigt le raffinement de l’édifice.Au milieu de tout le protocole, les quatre gaillards ont naturellement eu l’air impressionnés par l’évènement. Mais les sourires illuminant leur visage au moment où le préfet épinglait la fameuse breloque sur leur poitrine ne trompaient pas. « Ça fait grave plaisir, on ne s’attendait pas à ça nous ! » nous décrit-il spontanément.

Des héros attachants, humbles et discrets

Parmi les personnes présentes, il en est une qui semble particulièrement enthousiaste, c’est la professeure principale de trois d’entre eux. « Je suis venue parce que je les adore et que je suis trop fière d’eux » déclare-t-elle tout de go. « Ce sont des élèves hypergentils, ils méritent » appuie-t-elle ensuite, émue.

Aux journalistes, les principaux intéressés ont répété humblement la normalité et la spontanéité de leur action. D’ailleurs si très vite tout le lycée a été au courant de leurs actes ce n’est pas tant de leur fait que de celui de leurs amis, selon leur professeure.

Lorsqu’un élève lui révèle l’acte de bravoure d’Anas, l’enseignante pense à une blague : « C’est un clown alors je ne l’ai pas trop pris au sérieux au début » . Même son de cloche chez le frère de Mehdi : « Au début, je n’y croyais pas ! » déclare-t-il en rigolant.

Depuis famille, professeurs ou camarades de classe tous s’accordent à souligner leur fierté. Une fierté partagée par les principaux intéressés « on est fiers ensemble » nous répond poliment Anas. Tous se sont pliés au jeu des photos, brandissant fièrement le certificat nominatif distribué par le préfet. En attendant le diplôme du baccalauréat ? Nordine a bon espoir : « franchement j’ai fait quelque chose de bien », décidément…