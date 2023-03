La CGT énergie déverse colère et compteurs à la Préfecture de Perpignan

Ce mercredi matin, devant la Préfecture de Perpignan, Xavier Charreyron, secrétaire général CGT énergie 66 affichait sa colère. «S’il faut, on viendra tous les jours avec des camions de compteurs. On demande à Monsieur le Préfet de dire à Macron qu’on est prêts à aller jusqu’au bout. S’il veut voir sa ville couverte de compteurs, il nous le dit. Et même s’il reste sourd, de notre côté on fera en sorte de se faire entendre.» Le syndicaliste veut dire «stop à Macron qui tourne le dos à la foule.» Avant de temporiser, «aujourd’hui c’est gentil ce que l’on fait, mais on a encore beaucoup de marges de manœuvre !» Un manifestant de répliquer, «et en plus on a plein d’idées d’actions !»