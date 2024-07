Article mis à jour le 26 juillet 2024 à 09:59

Après une stabilisation au premier trimestre 2024, les chiffres du chômage montrent une légère baisse au deuxième trimestre en France, ainsi qu’en Occitanie. Selon les données publiées par la Dares, le nombre d’inscrits en catégories A, B et C diminue légèrement au niveau national. Qu’en est-il dans les Pyrénées-Orientales ?

Quelle est la situation dans les Pyrénées-Orientales ?

Selon la Dares, « au deuxième trimestre 2024, dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de demandeurs d’emploi tenue de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit en moyenne sur le trimestre à 31.680 ». Un nombre en baisse de 1,2% sur un trimestre. La diminution se poursuit mais est plus marquée qu’au trimestre précédent. En revanche, sur un an, le nombre d’inscrits en catégorie A progresse de 0,1%.



Dans le département, 53.800 personnes étaient tenues de rechercher un emploi (catégories A, B et C) au 2e trimestre 2024. Un nombre en « baisse de 0,2% sur un trimestre » selon la Dares. Toutefois, sur un an, ces chiffres sont en hausse de 1,1% puisque les personnes dans ce cas étaient 53.200 au 2e trimestre 2023.

Forte augmentation des jeunes inscrits en catégorie A

Cela devient presque une habitude dans le département des Pyrénées-Orientales, le nombre de moins de 25 ans inscrits en catégorie A est en forte hausse. Au 2e trimestre 2023, 4.370 inscrits à France Travail avaient moins de 25 ans ; un an plus tard, ils sont 4.570, soit une hausse de 4,6% sur un an.

Les hommes sont davantage touchés. Ils étaient 2.340 au 2e trimestre 2023, 2.430 au 1er trimestre 2024 et 2.480 au 2e trimestre 2024, soit une hausse de 6% sur un an. Chez les femmes, l’augmentation est plus modérée (2% sur un an).

Diminution du nombre d’inscrits chez les 50 ans ou plus

Le nombre de personnes de 50 ans ou plus inscrites en catégorie A repart à la baisse au deuxième trimestre 2024, passant sous la barre des 10 000 avec 9 760 inscrits, ce qui représente une diminution de 2,6 % sur le trimestre et de 1,8 % sur une année.

La baisse trimestrielle est principalement due à la diminution du nombre d’hommes inscrits (-3,5 %), tandis que sur une année, c’est le nombre de femmes inscrites qui diminue le plus (-2,7 %).

Des évolutions différentes selon les classes d’âge

Au quatrième trimestre 2023, toutes les classes d’âge avaient vu une augmentation des inscrits en catégories A, B et C dans les Pyrénées-Orientales. Ce deuxième trimestre 2024 montre une situation différente. La hausse des moins de 25 ans en catégorie A se reflète également dans les catégories B et C, leur nombre passant de 6 890 à 7 010, soit une augmentation de 1,7 % sur le trimestre et de 4,3 % sur une année.

Pour les 25-49 ans, une stabilisation est observée avec un nombre passant de 30 570 à 30 560. Cependant, sur une année, leur nombre augmente de 1,2 %. Chez les 50 ans ou plus, le nombre d’inscrits en catégories A, B et C diminue de 16 440 au premier trimestre 2024 à 16 230 au deuxième trimestre, soit une baisse de 1,3 %. Sur une année, cette baisse est plus modeste à 0,3 %.

Quel est le bilan en Occitanie ?

En Occitanie, « le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A s’établit en moyenne sur le trimestre à 301.360 ». Un nombre en baisse de 0,9% sur le trimestre et de 0,4% sur un an. À l’échelle nationale, le nombre d’inscrits en catégorie A baisse de 0,4% ce trimestre mais augmente de 0,3% sur un an. La France métropolitaine dénombre 2.808.700 inscrits à France Travail en catégorie A. En tenant compte des inscrits en catégories B et C, ce nombre passe à 5.112.700.

Comme toujours, l’Occitanie affiche de grandes disparités selon les départements. Si le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A affiche une baisse de 0,9% en moyenne sur le trimestre, les évolutions se situent entre -3,4% dans les Hautes-Pyrénées et +0,5% en Haute-Garonne. Sur un an, elles sont comprises entre -4,5% en Ariège et +2,2% en Haute-Garonne.

En ce qui concerne les évolutions pour les demandeurs d’emploi en catégories A, B et C, les variations vont de -2,4% dans les Hautes-Pyrénées à +0,3% en Haute-Garonne sur un trimestre. Sur un an, elles se situent entre -2,8% en Ariège et +2,4% en Haute-Garonne.