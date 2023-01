La cimera hispano-francesa reactiva la unitat de l’independentisme al carrer

L’ANC, Òmnium Cultural i el Consell de la República (CxR) han anunciat una mobilització davant la cimera hispanofrancesa per denunciar que és « una provocació, una fantasia i una falsedat » « tenint en compte que « no s’ha donat cap solució política al conflicte i que hi ha encara representants del moviment a l’exili ».

Segons fonts del Govern, hi ha hagut l’habitual conversa institucional amb la Moncloa sobre la cimera hispano-francesca, però no hi ha res tancat sobre la participació i el rol del president Pere Aragonès en la trobada. De fet, el govern espanyol no ha concretat encara ni el lloc ni l’hora de la reunió. Des de l’executiu català recorden que, com procedeix protocol·làriament en aquest tipus d’actes, s’ofereix als representants institucionals del lloc on se celebra que tinguin un paper d’amfitrions.