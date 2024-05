Le cinéma, lieu culturel préféré des Français

Après la crise sanitaire, les Français ont boudé le cinéma, préférant les abonnements aux plateformes de streaming. Selon une étude réalisée par le ministère de la Culture, plus de la moitié des Français sont allés au cinéma en 2023. Si les salles obscures ont à nouveau la cote, qu’en est-il des autres lieux culturels ?

Les jeunes et les diplômés investissent les salles obscures

Chaque année depuis 50 ans, les sorties culturelles continuent d’être de plus en plus prisées par les Français. Le lieu le plus fréquenté ? Le cinéma ! Plus de la moitié des Français déclaraient, en octobre 2023, s’être installés au moins une fois sur un fauteuil rouge de cinéma, au cours des 12 derniers mois. Une sortie prisée par les jeunes, où près de 80% d’entre eux admettent s’y être rendus à cette même période. La présence des étudiants au cinéma est encore plus impressionnante, puisque plus des trois quarts d’entre eux ont vu au moins un film au cinéma au cours de l’année.

Les personnes les plus diplômées, au niveau Bac +3, fréquentent plus souvent les salles de cinéma. Tout comme les cadres et professions intellectuelles supérieures, puisque la moitié se rendent régulièrement dans les salles obscures. En revanche, les personnes qui disposent de revenus plus faibles sont moins nombreuses à se rendre au cinéma : moins de la moitié des interrogés ont assisté à au moins une projection au cours de l’année.

Le concert : la sortie culturelle des jeunes, des cadres et des diplômés

Depuis la crise sanitaire, près de la moitié des Français estiment qu’ils passent moins de temps dans les lieux culturels. Mais les personnes qui assistaient régulièrement à des concerts sont celles qui ont le moins limité leurs sorties depuis la crise du Covid-19. Au cours de l’année, un quart des Français affirme avoir assisté à au moins un concert. Comme pour le cinéma, mais dans une moindre mesure, les jeunes vont plus souvent voir des concerts que leurs aînés.

Le nombre de personnes ayant assisté à un concert augmente avec le niveau de diplôme. Raison pour laquelle 38% des personnes ayant un diplôme de niveau Bac + 3 déclarent y avoir assisté au moins une fois au cours des douze derniers mois. Les cadres et les professions intellectuelles supérieures sont également concernés. Près de 35% d’entre eux ont déclaré avoir assisté à au moins un concert durant l’année.

Le théâtre : lieu culturel fréquenté par les classes favorisées

Le théâtre attire moins. Seuls 14% des Français déclarent avoir vu une pièce au théâtre au moins une fois sur les douze derniers mois. Une proportion bien plus faible donc, que celle affichée pour le cinéma et les concerts. À propos des tranches d’âge, les tendances s’inversent. Une activité générationnelle ? Peut-être. Si les jeunes étaient plus nombreux que leurs aînés à se rendre au cinéma et en concert, ils sont moins présents sur les fauteuils de théâtre que les retraités.

Cette fois encore, les personnes les plus diplômées sont surreprésentées. Près d’un quart des plus diplômés sont allés au moins une fois au théâtre au cours des douze derniers mois. Cet engouement s’observe également chez les cadres et les professions intellectuelles supérieures : un quart d’entre eux et 18% des professions intermédiaires sont allés à une représentation théâtrale dans l’année. Les personnes ayant des hauts revenus y vont également, plus souvent que la moyenne.