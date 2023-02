El Museu Picasso i la commemoració dels 50 anys de la mort del pintor

El Museu Picasso celebrarà la doble efemèride, sol i amb col·laboradors externs, dins del museu i també fora. De fet, pel director de l’equipament barceloní, Emmanuel Guigon , « la marca » d’aquest any és el conjunt de propostes i activitats que es faran portes enfora. Ja siguin de tipus científic i divulgatiu com els col·loquis que se celebraran a París i Madrid, o propostes de caire més popular i participatiu lligades a biblioteques i centres cívics de Barcelona, o l’edició de la guia que « ajudarà a visitiar la ciutat amb els ulls de Picasso ».

I també, és clar, en el terreny expositiu on no són poques les inciatives amb participación del museu barceloní. Un Rusiñol vist per Picasso al Museu de Maricel (Sitges), que mostra alguns dels retrats que el pintor va realitzar de Rusiñol, la col·laboració amb el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona amb el préstec d’un conjunt d’obres i documents. I a Madrid, amb dos prejectes: la inauguració de PhotoEspaña 2023 amb una gran mostra fotogràfica de l’arxiu del museu i, a la Casa de Velázquez, amb el projecte ‘Diego Velázquez convida Pablo Picasso’. També a París, finalment, es podrà veure Pablo Picasso, Paul Eluard, una amistat sublim.

Guigon ha declarat que està « molt content » amb la participació del museu català en la commemoració oficial de l’efemèride, que es coordina a nivell estatal entre Espanya i França. « No podia ser que el Museu Picasso, per ser el museu « de Picasso », no tingués un protagonisme en la celebració », referint-se a la part del programa del 2023 del museu que en forma part: les exposicions i simposi a Madrid i París, i les dues grans mostres temporals a Barcelona (Daniel-Henry Kahnweiler i Picasso-Miró).