Article mis à jour le 14 novembre 2023 à 12:15

Le court-métrage «Perturbé» de Charlotte Espel et Marion Valat a été sélectionné pour la 2e édition du Concours Imagine lancé par TF1 pour découvrir les talents de demain.

C’est lors du festival Hütopi que nous avions découvert, Charlotte, Marion et le personnage de Paul, ce jeune homme bègue qui subit le «harcèlement bienveillant» de son enseignante de Français. Les 100 courts-métrages sélectionnés sont diffusés durant 30 jours sur la plateforme MyTF1. Les membres du jury voteront pour les 20 finalistes avant de dévoiler les lauréats le 5 décembre 2023.

« Regarde-moi dans les yeux »

Pour la 2e édition du concours lancé par TF1, la consigne est claire. Les participants doivent intégrer la ligne de dialogue «regarde-moi dans les yeux». Pour Maxime Barberi, Benoît Causse et Evita Karfi, créateur du concours et amateurs de fiction, il s’agit de montrer « des récits qui ont le pouvoir d’impulser réflexion et émotions. »

« Regarde-moi dans les yeux » ou comment réagir face à une personne qui bégaie ? Les bonnes réactions à adopter face à une personne bègue ne sont pas innées. En lui conseillant de se calmer par bienveillance, de respirer ou de finir sa phrase, le résultat est souvent contre-productif. Selon Marion Valat, « il peut conduire à une scission schizophrénique insupportable, pour la personne essayant simplement de s’exprimer. Alors qu’il suffit de lui tendre la main et de lui dire « Comment je peux t’aider ». Multiplier les recommandations et autres conseils du type « tu devrais… » ou « tu pourrais », …, sont à proscrire. » Enfin, il faut savoir être patient et toujours garder le contact visuel précise l’orthophoniste.

https://www.tf1.fr/tf1/concours-imagine/videos/perturbe-52022180.html

En 9 minutes, « Perturbé » fait le récit du jeune Paul bègue, comme 5% des enfants en France. Le synopsis ? « Sa professeure, bienveillante au demeurant, va se rendre coupable de harcèlement, par sa méconnaissance totale du bégaiement. Jusqu’à le pousser à bout… » Marion Valat, orthophoniste et déléguée départementale de l’association Parole Bégaiement, tenait à mettre en image l’histoire d’une de ses patientes, harcelée par son enseignante.

Le concours Imagine de TF1

Le jury qui décernera le prix pour la deuxième édition du concours Imagine est composé de professionnels des médias et de la production.

« Après l’engouement qu’a suscité la première édition, le Groupe réaffirme sa volonté forte de révéler et d’accompagner les talents de demain. À l’heure de l’émergence des plateformes internationales, le Groupe TF1 tient à valoriser la fiction française dans toute sa diversité et sa capacité unique à créer du lien social. »

– Julie de Bona, comédienne présidente du jury

– Anne Didier, directrice de la fiction française de TF1

– Lionel Abelanski, comédien

– Alexia Lucet, TF1 responsable des acquisitions cinéma TF1 et TNT

– Mona Achache, réalisatrice (HPI)

– Alice Chegaray-Breugnot, scénariste (HPI)

– Fabienne Arbelot, productrice (Champion)

– Yoann de Birague, agent d’artistes

– Stéphane Finot, directeur de casting

– David Asselino, Newen, directeur littéraire

Parmi les prix décernés par le concours Imagine, deux bourses de 1.500€, la mise à disposition de matériel professionnel. Mais aussi la mise en lumière via les partenaires de TF1, l’accompagnement par des professionnels ou l’accès au festival de La Rochelle.