Conseil Départemental l Comment voteront les électeurs de Perpignan V et Canohès ?

Sans surprise, le binôme de la majorité départementale est à nouveau candidat. La majorité départementale s’affiche unie derrière Mathias Blanc et François Chatard. Le binôme a également reçu le soutien de l’Alternative Endavent et de la présidente de Région, Carole Delga. Alors qu’en 2021, la stratégie du Rassemblement National avait été de n’aligner aucun adjoint de la mairie de Perpignan, la stratégie diffère en 2022. Et c’est Louis Aliot avec Carla Muti qui tentera d’entrer au Conseil départemental.

En 2021, aucun binôme RN n’avait réussi à franchir la porte de cette assemblée qui avait préféré renouvellement la majorité départementale de gauche. Le maire de Canohès, Jean-Louis Chambon et l’ancienne colistière de Jean-Marc Pujol, Florence Micolau portent la voix de la droite et du centre. Parmi leurs soutiens, le sénateur Les Républicains Jean Sol, chef de file lors de l’élection de 2021 ; mais aussi Robert Vila, président de la Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. Enfin, le Modem soutien le 4e et dernier binôme, Monique Ferre et Roger Segura.