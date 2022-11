Conseil Départemental l Le RN et la Droite qualifiés pour le 2nd tour, la gauche éliminée

Article mis à jour le 28 novembre 2022 à 10:05

Les binômes Aliot/Muti et Chambon/Micolau sont qualifiés pour le second tour du dimanche 4 décembre. Le binôme de la droite et du centre affrontera le Rassemblement National ; quant au binôme de gauche, Blanc/Chatard, il est éliminé de 43 voix. Mathias Blanc concède une certaine « déception », mais appelle « clairement à prendre un bulletin Chambon/Micolau pour éviter que Louis Aliot ne rentre au Conseil Départemental« .

Louis Aliot/ Carla Muti : 1493 voix, dont 832 à Perpignan et 661 à Canohès.

Jean-Louis Chambon/Florence Micolau : 936 voix, dont 158 à Perpignan et 778 à Canohès.

Mathias Blanc/Françoise Chatard : 893 voix, dont 528 à Perpignan et 365 à Canohès.

Monique Férre/Roger Segura : 66 voix, 32 à Perpignan et 34 à Canohès.

À Perpignan, le binôme Rassemblement National fait le plein des électeurs

Comme à l’issue du premier tour de 2021, le RN est largement en tête à Perpignan. Le maire de la commune, Louis Aliot a fait le choix de porter lui-même le flambeau du RN aux côtés de la jeune militante Carla Muti. Sur plus de 10.000 électeurs appelés aux urnes à Perpignan, 832 ont choisi le bulletin Aliot/Muti. Le binôme sortant, Mathias Blanc, Françoise Chatard obtient 528 voix, et le binôme Chambon/Micolau convainc 158 Perpignanais.

La mobilisation à Canohès fait basculer l’election

En 2021, le binôme composé du maire de Canohès avait raté l’accession au second tour d’une seule voix. En 2022, les électeurs ont choisi de propulser le binôme Chambon/Micolau au second tour. Ainsi en cumulant les voix de Perpignan et celles de Canohès, le binôme de centre-droit compte 936 voix. Florence Micolau est « très heureuse » de ce résultat. « Grâce à une campagne de proximité, nous avons aussi réussi à convaincre« . Compte tenu du nombre important de voix d’écart entre le 1er et le second qualifié, la candidate concède que « tous les soutiens seront les bienvenus« .

Quels reports de voix ?

Si en 2021, le binôme du Rassemblement National avait pu compter sur les voix du binôme de la droite et du centre éliminé ; quelles réserves de voix reste-t-il au RN ? L’appel au barrage républicain peut-il encore jouer à l’encontre du vice-président du parti d’extrême droite ? La réserve de voix viendra-t-elle des abstentionnistes ? Si le maire de Canohès, Jean-Louis Chambon et sa binôme Florence Micolau ont pu mobiliser les électeurs de leur commune, sur Perpignan, ils ne se sont guère déplacés. Sur plus de 11.000 électeurs inscrits à Perpignan, seulement 1.594 électeurs ont voté (14,46%). Sur Canohès, la mobilisation est bien supérieure (1.838 électeurs, soit une participation de 37,24%). Pour rappel, en juin 2021, le binôme RN avait gagné plus de 45% de voix entre le 1er et le second tour ; mais pas suffisant pour contrer les électeurs qui avaient choisi de faire barrage se mobilisant pour le binôme de gauche. Ainsi Mathias Blanc et Françoise Chatard avaient multiplié leur score du 1er tour par 2,3.