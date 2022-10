Départementales l Quels candidats après l’invalidation de l’élection du canton 10 ?

Dès l’annonce de la décision du Conseil d’État, Mathias Blanc et Françoise Chatard avaient organisé une conférence de presse. Autour de la table, une grande partie des élus composant la majorité départementale. « Nous sommes dans un état d’esprit positif, à nouveau candidats et plus forts de l’expérience acquise depuis plus de un an dans la majorité. De plus, désormais la majorité est acquise et nous venons nous inscrire dans ce cadre-là ».