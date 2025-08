Conseil municipal Perpignan – Une démission permet à Annabelle Brunet d’intégrer l’opposition à la mairie

Article mis à jour le 4 août 2025 à 17:04

Dans la torpeur du mois d’août, les stratégies politiques en vue de la prochaine échéance municipale à Perpignan ne prennent pas de vacances. Ce 4 août, le conseiller municipal d’opposition Yves Guizard a démissionné. Une mise en retrait de la place de la loge qui fait automatiquement entrer Annabelle Brunet – par ailleurs élue départementale sur le canton du Vernet – dans l’opposition à Louis Aliot.

Annabelle Brunet pourrait-elle incarner une autre opposition au conseil municipal de Perpignan ?

Annabelle Brunet, avocate – au parcours politique ancré au centre – est aussi une fervente défenseuse de la cause catalane. Parmi les personnalités opposées au nom actuel de la Région, elle s’est aussi lancée aux dernières législatives avec le soutien de l’UDI, le Nouveau centre et le parti catalaniste Unitat Catalane.

Malgré un score de seulement 5,21 %, celle qui ne cache pas ses ambitions pour Perpignan ne retient guère les critiques à l’encontre de Louis Aliot, tout en s’affichant avec les cadres nationaux tels que l’ancien premier ministre, Edouard Philippe, fondateur du parti Horizon, ou plus récemment aux côtés d’Aurore Bergé, ministre macroniste de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Pour l’élue, cette nouvelle position au conseil municipal lui permettra d’incarner une autre opposition à Louis Aliot. En effet, depuis le début de cette mandature, le maire et vice-président du Rassemblement national a choisi de consacrer Bruno Nougayrède comme principal opposant ; allant jusqu’à déclarer que l’élu conservateur n’était soutenu que par « l’extrême gauche » et « la gauche caviar ».

