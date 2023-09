Les conseils des libraires de Perpignan pour la rentrée littéraire 2023

Tandis que les élèves glisseront dans leur cartable les traditionnelles œuvres de Molière, Hugo ou des livres de contes, la rentrée littéraire se prépare. 466 nouveautés, françaises et étrangères, seront à découvrir d’ici le mois d’octobre.

Un chiffre historiquement bas. Du jamais vu dans les années 2000. En 2010, qui était l’année record, 700 nouveautés avaient rejoint les étalages des librairies. Les libraires des Pyrénées-Orientales vous dévoilent leurs coups de cœur pour cette rentrée littéraire.

L’édition face à l’inflation

S’ils ne sont pas tous d’accord sur les romans incontournables de cette rentrée littéraire, ils sont unanimes sur un point : cette période est un moment clé de l’année qui se prépare dès l’été. C’est aussi le lancement de la dernière ligne droite avant les fêtes de Noël. Un enjeu pour les libraires.

Mais en 2023, une tache d’encre pourrait venir assombrir leur horizon : l’inflation. La hausse du prix de l’énergie et du papier font grimper les prix des livres. Résultat, les lecteurs sont de plus en plus nombreux à privilégier les livres de poche, moins chers. L’année dernière, 81 millions de livres de poche ont été vendus contre 78 millions de livres grand format. Un nouveau coup dur pour les libraires après les fermetures durant les confinements et la restructuration des grandes maisons d’édition.

Des surprises pour cette année 2023

En 2022, de nombreux romans publiés à l’occasion de la rentrée littéraire avaient été écrits par des femmes. Virginie Despentes, Lola Lafon ou encore Monica Sabolo avaient dévoilé leur nouveau roman. Cette année, plusieurs habitués sont absents. Christine Angot, pourtant couronnée de succès, est aux abonnés absents pour la deuxième année consécutive. Michel Houellebecq aussi a choisi de ne rien publier pour cette rentrée littéraire version 2023, de même que Frédéric Beigbeder. Cette absence des grands noms de la littérature pourrait être une aubaine pour les nouveaux auteurs, en quête de gloire eux aussi.

La sélection « rentrée littéraire » de La librairie Torcartis

Méduse de Martine Desjardins, éditions l’Atalante. « Laissez-vous embarquer par ce conte moderne, qui réinterprète le mythe de Méduse comme métaphore pour illustrer le sujet de la place du corps féminin dans la société. Un roman cruel, qui flirte avec l’horreur, qui dénonce la peur et la honte du corps de la femme et de sa sexualité. Martine Desjardins montre à travers la mythologie, la création de complexes et de névroses, et le harcèlement psychologique subi par les jeunes filles. Une lecture surprenante ! »

La mer de la tranquilité de Emily St John Mandel, éditions Rivages. « De 1912 à 2400, une mystérieuse mélodie de violon invisible hante les différents personnages de ce roman hypnotique. Emily St John Mandel nous offre un voyage à travers le temps et l’espace et questionne avec poésie le destin de l’humanité ! »

Pour qui s’avance dans la nuit de Claire Conruyt, éditions de l’Observatoire. « Roman aux allures de tragédie grecque, où les personnages sombrent progressivement dans la folie. Une écriture douce et onirique qui ne masque pas l’horreur et la tension de l’histoire.Un texte magnifique, intense et oppressant ! »

La reine aux yeux de lune de Wilfried N’Sondé, éditions Plon. « Dans le royaume du Kongo du XVIIè siècle sous occupation portugaise, une jeune bakongo va tenter grâce à son aura d’apaiser les conflits qui déchirent son peuple, au risque de sa vie ? Un roman où le courage se confronte à la violence de la colonisation et au dogme de la religion. D’après d’une histoire vraie ! »

Toute l’équipe de La librairie Cajélice a livré son coup de coeur

Murielle (littérature) : Tumeur ou tutu de Léna Ghar, éditions Verticales. La jeune narratrice grandit dans un univers toxique : un père qui l’évite, une mère effrayante. Pour mieux se protéger elle s’invente un monde peuplé de mots inventés, d’expressions connues d’elle seule. Ce vocabulaire forme un rempart qui la suivra tout au long de sa vie. À la fois sauvage et poétique, ce premier roman sonne juste et fort.

Clara (littérature) : Panorama de Lilia Hassaine, éditions Gallimard. Lilia Hassaine explore les dérives sociétales et humaines dans ce roman mosaïque. Elle renouvelle son style en nous proposant à la fois un roman d’anticipation, une intrigue policière et un roman social. Bienvenue en 2029 dans l’ère de la transparence. Adieu l’intimité et bonjour les maisons vivariums. Un excellent roman de cette rentrée !

Victor (littérature) : Déserter de Mathias Enard, éditions Actes Sud. C’est le récit du Combat, celui des hommes contre la barbarie et eux-mêmes. Confronté au pire, chacun se forge un sanctuaire : les mathématiques, les convictions, la nature, l’enfance, comme autant de barrières contre sa propre folie. Mathias Enard signe un roman sombre qui nous éclaire sur notre propre humanité.

Suzy (littérature) et la « grande surprise de cette rentrée littéraire » : La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pascot, éditions Stock. Panayotis se dévoile, on découvre un humain avec ses faiblesses, qui se trouve lâche. Mais la force de ses mots et l’honnêteté brutale dont il fait preuve dans ce livre, nous prouvent tout le contraire. C’est une véritable mise à nue de sa part, relations avec le père, relations aux autres, rapport à l’homosexualité ou encore dépression, sont autant de sujets abordés avec une sincérité déconcertante et une sensibilité rare. Il s’expose au-delà de son personnage, de son armure et c’est cela qui fait la force de son roman.

Sandrine (Littérature) : Le jour et l’heure de Carole Fives, éditions JC Lattès. Un couple, leurs quatre enfants et un dernier voyage en Suisse. Que feriez-vous si votre propre mère avait elle-même choisi le jour et l’heure de sa fin de vie ? Entre non-dits et moments intimes. Entre doutes, colères et refus, chacun à sa manière de vivre ces derniers et précieux instants. Un livre plein de tendresse, de douceur, d’intensité et de vie pour parler de la mort assistée volontaire.

Annika (Fantasy) et son « grand coup de cœur en matière de Fantasy » : La confrérie du sang t.1 de John Gwynne aux éditions Léha. En à peine quelques phrases, John Gwynne, nous emporte dans un monde fascinant empli de magie et d’aventure. Nous découvrons son univers à travers 3 personnages extraordinaires : Une mère au passé guerrier, un esclave en quête de réponses et une guerrière qui a soif de gloire. Nous suivons ces trois personnages dans leur monde fantastique inspiré de la mythologie nordique, on y trouve des guerriers légendaires, de la magie runique et des créatures pour le moins étranges. Une « véritable pépite pour tous les fans d’univers vikings » selon Annika.

Paola (Album jeunesse) : L’amour fait fleurir les jardins de Taeeun Yooaux, éditions Kimane. Une petite fille et son grand-père sont passionnés par le jardinage. Leur amour des plantes v les lier, malgré le temps qui passe et les changements de la vie. Un très bel album qui met tout aussi bien à l’honneur la nature que les liens familiaux qui grandissent et s’épanouissent comme les fleurs.

Le choix des Presses Littéraires

Olivier Amiel, un auteur originaire du département, qui présente son nouveau polar Hyper ! Hyper ! Juste à côté du cœur. Son roman semble avoir conquis beaucoup de monde dans le monde de la presse. Lui permettra-t-il d’obtenir un Prix littéraire ? « Un homme prend en otage des enfants dans l’école huppée de sa ville… L’acte désespéré d’un homme désespéré. Ce désespoir est-il excusable ? C’est l’histoire du déclassement social d’une génération des années 90, avec comme bande-son le genre musical méprisé de l’Eurodance, très apprécié par la France dite « Périphérique ». »

Christian Gau, passionné par les relations humaines a longtemps travaillé dans le monde de la criminalité. Il présente son nouveau polar L’homme qui semait la mort. « Après sa réussite dans « Mensonge en Catalogne » et tout juste nommée patronne du Service Régional de Police Judiciaire de Perpignan, Valérie Daguès est aspirée dans un tourbillon criminel. Avec stupeur, elle découvre que même dans son métier les places du chasseur et de la proie sont interchangeables. L’arrivée d’un proche dans le dossier complique encore l’équation, car en plus des malfaiteurs, elle doit combattre ses émotions. L’enquête la transporte dans un monde où la mort arbitre sans pitié. »

Juliette Kerjean, trentenaire, née à Toulouse de parents et qui vit désormais à Narbonne, présente son premier roman, Le contrat sans fin. «Depuis qu’elles ont remplacé les États, les Entreprises sont les nouvelles garantes de la paix. Elles promettent santé, loisirs et bonheur à leurs collaborateurs, au moyen d’un contrat signé à la naissance. Driss, 31 ans, ne vit que pour son travail. Récemment promu Responsable Bonheur au sein de sa Ville-Entreprise, il rêve de poursuivre son ascension sociale, pensant honorer la volonté de sa mère décédée. Mais l’arrivée dans son service de Valérie, une manager en proie au mal-être, vient bousculer ses croyances. Amené à reconsidérer le récit familial, le jeune homme démarre une enquête sur ses origines. Une enquête qui le mènera bien plus loin qu’il ne le pense, jusqu’à découvrir les rouages du système auquel il appartient… »

Une bande dessinée à ne pas louper

Laurent Bonneau, habitant des Pyrénées-Orientales présente sa nouvelle BD Ceux qui me touchent. Cet artiste complet, auteur, peintre et vidéaste, présentera en duo avec Laurent Cavalié une performance à Cabestany le 24 novembre 2023.

Elisa est née il y a 5 ans déjà… Un soir, parce qu’il n’y a pas de livres de contes à disposition pour l’endormir. Fabien invente, avec elle, une histoire fantastique. Les jours suivants, des évènements fortuits le renvoient à l’aventure qu’ils ont créée. Bien que conscient que ce ne sont que des coïncidences, il y voit le signe qu’il doit changer de vie.. Un récit contemporain et intimiste où les échanges d’un quadragénaire avec sa fille modifient le regard sur ce qui nous entoure.