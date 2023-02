La folle descente des caisses à savon d’Opoul-Périllos

Et c’est bien rigolo tout ça. Mais si vous êtes motivés à dévaler les routes d’Opoul-Périllos au volant de votre caisse à savon, il va d’abord falloir la construire . Les organisateurs rappellent qu’elle ne doit pas « dépasser les cent-cinquante kilogrammes, deux mètres cinquante de longueur, et un mètre cinquante pour la hauteur et la largeur ». De même, interdiction de concevoir sa caisse à savon à partir d’une voiture.

Et surtout, obligatoire, il faut beaucoup de folklo : déguisements, costumes, habillements du véhicules et autres fantaisies. Car si ce n’est pas la course sur la piste, ça l’est pour élire la meilleure caisse à savon et son pilote/co-pilote. À la clé ? « Un cadeau supplémentaire à la caisse la plus insolite ! Vote du jury de la caisse, du déguisement et de l’animation ».