Deux sites des Pyrénées-Orientales lauréats de la Fondation du Patrimoine

Le moulin et éco-parc à Vingrau est actuellement à l’état de ruine. Les travaux ont pour but de remettre le moulin en fonctionnement pour le sauver et le transformer en un lieu emblématique de la région. L’édifice doit être remonté, en harmonie avec l’environnement, grâce à l’utilisation de matériaux naturels locaux, à savoir du bois et de la pierre.

L’objectif est à la fois de créer un parc à vocation touristique, pédagogique et ludique, mais aussi de sensibiliser le public, notamment les jeunes, à l’environnement. Pour ce faire, l’espace naturel autour du moulin va être revu afin que des essences nobles et endémiques de la région soient replantées (mimosa, olivier, figuier, chêne, liège…).