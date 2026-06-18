Couvre-feu pour la coupe du monde : à partir de 22h, les moins de 16 ans ne pourront plus sortir seuls dans ces quartiers de Perpignan

Article mis à jour le 18 juin 2026 à 16:48

A 15 ans, les soirs de matchs, vous pourrez entrer dans un établissement à 21h pour voir les retransmissions de la coupe du monde, mais pas en ressortir après 22h sans être accompagné d’un adulte. Tout le périmètre du centre-ville de Perpignan est concerné par ce couvre-feu, à l’intérieur des boulevards Mercader, Briand, Anatole France etc., mais aussi l’avenue Joffre ou encore l’avenue de la gare.

Carte du périmètre concerné © Mairie de Perpignan

Pour le maire de Perpignan Louis Aliot il s’agit avant tout de « protéger les jeunes et soutenir les familles » en évitant les rassemblements nocturnes importants. Le communiqué évoque des « mouvements importants de population », des « célébrations spontanées » et des « comportements à risque ». Les moins de 16 ans non accompagnés par un adulte ne seront plus autorisés à circuler dans la rue entre 22h et 6h du matin. La mesure qui s’appliquera durant les matchs jusqu’à la fin de la Coupe, soit jusqu’au 19 juillet, sera accompagnée selon la mairie d’une mobilisation renforcée de la police municipale, en coordination avec les services de l’Etat.

Une mesure exceptionnelle

Les couvre-feux sont des pratiques exceptionnelles en France. Dans les Pyrénées-Orientales, c’est la commune d’Amélie-les-Bains qui en avait instauré au printemps dernier, déclenchant la colère de la Ligue des Droits de l’Homme avant d’être retoqué. Les couvre-feux doivent en effet être proportionnés à un risque et limités à des quartiers précis. Un zonage qui semble avoir été pris en compte s’agissant de Perpignan.

Ce n’est pas la seule mesure liée à la Coupe du Monde qui sera instaurée sur les Pyrénées-Orientales. Le préfet a de son côté signé un arrêté interdisant l’achat, la vente, le transport ou l’utilisation des feux d’artifice sur toutes les communes du département, du vendredi 12 juin au dimanche 28 juin. L’arrêté mentionne un « risque élevé de troubles graves à l’ordre public » et un risque de mouvements de panique qui alerterait de manière inutile les forces de l’ordre. Sans compter que les détonations pourraient masquer une attaque réelle avec des armes à feu.

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