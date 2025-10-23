Du 14 au 23 novembre, le festival Aujourd’hui Musiques fêtera la diversité des arts sonores et musicaux. Organisée par la scène nationale de L’Archipel à Perpignan, la programmation propose concerts, spectacles et installations. Un événement culturel qui vise à soutenir la création en temps de crise. Photo © Jonathan-Lutumba-Viascent

« Rythme et pulsations ». La scène nationale du Théâtre de l’Archipel lance l’édition 2025 d’Aujourd’hui Musiques et met à l’honneur la diversité de la création sonore. Le festival se tiendra du 14 au 23 novembre. Au programme de la semaine, 31 représentations : installations sonores, concerts, ateliers. Le festival mise sur la variété des formes.

Des spectacles gratuits tous les jours

Comment se frayer un chemin au cœur de la programmation ? Vous pouvez y entrer par la porte de la programmation gratuite. 24 rendez-vous sont en accès libre. Parmi eux, les concerts de première partie de soirée. Des artistes d’Occitanie se produiront chaque soir à l’Archipel dès 18h15.

L’occasion aussi d’assister à des créations qui sortent de l’ordinaire. Un « bain sonore » avec la compagnie Corps Magnétique qui propose une installation immersive tout au long du festival : Corps sonores juniors.

« On essaie toujours de ménager des rendez-vous gratuits, précise Adeline Montes, attachée de presse de l’Archipel, on peut être curieux sans prendre de billet, se dire : ‘J’y vais, j’ai rien à perdre’. »

Musique et danse sous toutes les formes

Autre entrée : le parcours musical. « L’incontournable » concert de Steve Reich en ouverture. Une expérience dans l’espace panoramique de l’Archipel au lever et au coucher du soleil avec le duo de violoncelle Duo Brady, suivi, selon votre choix horaire, d’un petit déjeuner ou d’un apéritif. La musique s’invite dans tous les espaces, à tout moment de la journée.

Enfin la danse. Aujourd’hui Musiques veut mettre en avant l’art du corps. Trois spectacles : Viscum de la compagnie des Corps jetés, D’après une histoire vraie chorégraphié par Christian Rizzo, et Rave Lucid de la compagnie MazelFreten. Mais aussi trois ateliers de danse, ouverts au public, avec les artistes.

Un refuge pour la création artistique en temps de « crises »

Une semaine de création et de représentation. Avec Aujourd’hui Musiques, l’Archipel souhaite aussi être un « lieu ressource » pour les artistes. La scène nationale aménage l’espace nécessaire aux artistes pour la création. Le spectacle Galaxie Provisoire par exemple, est soutenu depuis deux ans par l’Archipel, à coup de résidences d’aides financières et d’accompagnement technique.

Un îlot de création qui fait tout de même face à ses propres difficultés. Le festival a dû faire quelques concessions pour sa trentième. En raison de « contraintes budgétaires », l’édition a été amputée d’une journée de programmation.

La directrice de l’archipel et programmatrice du festival Jackie Surjus Collet insiste sur la nécessité de l’évènement en temps de « crises sociétales, environnementales et financières ». Elle décrit Aujourd’hui Musiques comme un moyen de « tisser des liens, vivre ensemble du beau » pour faire face à « l’austérité et aux menaces du monde. »

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.