Perpignan : Deuxième édition du festival gitan à la Casa Musicale

Article mis à jour le 29 février 2024 à 11:22

Du 28 mars au 4 avril 2024, Joseph Saadna organise à Perpignan la nouvelle édition du festival gitan « D’a Saint Jaume Sem ! ». Un évènement pour « casser les préjugés » et découvrir l’histoire de la communauté gitane. Au programme, le visionnage d’un court-métrage et bien sûr de la musique !

Mambo, alias Joseph Saadna, s’occupe du comité d’animation Place du Puig. L’organisateur du festival, très investit dans la vie du quartier Saint-Jacques, a été musicien professionnel de rumba pendant 40 ans. Au cours de sa carrière, il a rencontré de nombreux artistes en France et en Espagne. « Le « D’a Saint Jaume Sem ! », – littéralement, « Nous sommes de Saint-Jacques » – n’est pas un festival qui se destine uniquement à la communauté gitane, c’est ouvert à tout le monde ! », insiste-t-il. L’idée est avant tout de mettre à l’honneur la culture gitane. Le festival « D’a Saint Jaume Sem ! » s’inscrit dans le cadre de la Primavera gitanana, (pour printemps gitan) organisée par la Casa musicale.

Un court-métrage réalisé par des jeunes gitanes de Perpignan

Cette année, l’évènement débutera le 28 mars, à 19h, avec la diffusion d’un court-métrage réalisé par Fanny Touron et Emeline Castaneda, avec la participation de la Casa Musicale. Le film tourné à Perpignan met en scène un groupe de jeunes filles issues de la communauté gitane de Saint-Jacques. Le scénario met en images leur rêve d’émancipation. « L‘idée, c’est de pouvoir transmettre ce court-métrage dans d’autres festivals en France », explique Mambo. Pour l’heure, le documentaire sera présenté au public autour d’une guinguette gitane, avec au menu, une cuisine préparée par les habitants du quartier.

Le film Le temps du voyage sera également diffusé lors de cette soirée. Ce documentaire retrace l’internement de milliers de tsiganes dans les camps du Gouvernement de Vichy en 1940. Lors de la première édition du festival, l’historien français Nicolas Lebourg, avait ouvert le débat sur la détention des gitans au camp de Rivesaltes. Selon les archives, plus de 6 000 tsiganes français ont été victimes de la répression du gouvernement de Vichy. Et environ 20% d’entre eux – soit 1 334 – ont été internés à Rivesaltes.

Des artistes gitans de renommée internationale à l’affiche

Parmi les têtes d’affiche du festival, le guitariste et chanteur Antoine Tato Garcia sera présent à la Casa Musicale, le 29 mars. Ce fervent ambassadeur de la rumba catalane porte le flambeau de cette tradition populaire qui mélange flamenco, son cubain et chants mélismatiques méditerranéens. Le guitariste de jazz manouche, Steeve Laffont, se produira également sur scène lors du festival « D’a Saint Jaume Sem ! ». L’artiste présentera son nouvel album « Alba Gitana » qui rassemble : toucher manouche, effluves flamenco et rythmes klezmer.

Pour la première fois, les plus grands chanteurs de rumba gitane seront réunis sur scène. Originaires de Barcelone, Lleida, Mataró, Figueras, Tarragona ou Montpellier, 22 artistes sont attendus pour un grand concert le 30 mars à la Casa musicale. L’entrée du « D’a Saint Jaume Sem ! » est fixé à 25 euros.

L’édition 2024 intégrée à un évènement de grande ampleur à Perpignan

Cette année encore, la Casa Musicale met à l’honneur le festival de Mambo. L’édition 2024 est intégrée à un évènement de plus grande ampleur, la Primavera Gitana, qui se tient du 23 mars au 8 avril. Deux semaines d’animations pour une immersion au cœur de la culture gitane.

Au programme, des stages de flamenco et de guitare rumba catalane. À partir du 26 mars, dans la grande cour de l’Arsenal, les dessins et textes de Khrist Mirror seront exposés au public. Un carnet de voyage mêlant des textes de chansons, d’artistes et de spécialistes de la rumba. Le 6 avril, la Peña Flamenca mettra à l’honneur les jeunes pousses du flamenco lors d’un spectacle. Enfin, le 8 avril, une soirée festive et conviviale commémorera la journée internationale du peuple gitan.