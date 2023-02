Retour sur la première édition du festival de culture gitane à Perpignan

Plus tôt dans la soirée, le débat était ouvert ; et l’historien, Nicolas Lebourg a rappelé l’enfermement des gitans au camp de Rivesaltes. Selon les archives, un peu plus de 6.000 tsiganes français ont été victimes de la répression du gouvernement de Vichy. Et environ 20% d’entre elles – soit 1.334 – ont été internées à Rivesaltes. Selon l’historien, ces hommes, femmes et enfants étaient Français à 92%. Sous Vichy, la France compte 27 camps où le régime interne ce que la terminologie appelle des «nomades». Quid des gitans de Perpignan ? Nicolas Lebourg répond, deux seulement sont nés à Perpignan ; la plupart des internés étaient originaires de l’Est.