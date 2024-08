Recommandation : le prix Omnium 2023 traduit et publié en français

Ce 23 août 2024, le roman Junil est disponible en français aux éditions Les Argonautes. Son auteur, Joan-Lluís Lluís, est le premier Nord-Catalan à recevoir le prestigieux prix Omnium, (équivalent du prix Goncourt en Catalogne).

Échange avec ce Perpignanais qui a choisi le catalan pour s’exprimer à l’écrit car c’est « la langue juste », celle avec laquelle il se sent « en confiance ».

Sorti en septembre 2021 en catalan, le roman est désormais disponible en français

Pour l’auteur né en 1963 à Perpignan, le choix de l’éditeur de s’intéresser à son travail est une source d’émotion. S’il a adopté la langue catalane parce qu’il s’y sentait plus en confiance, l’auteur de près d’une vingtaine d’ouvrages a aujourd’hui « un pied de chaque côté de la frontière ».

C’est l’éditeur qui s’intéresse à des romans et qui choisit de traduire un livre. Il fallait un éditeur français qui s’intéresse à mon livre. « C’est toujours émouvant d’avoir des romans traduits. Et encore plus quand on comprend la langue », insiste Joan-Lluís Lluís. « On peut comparer ce que l’on a écrit avec la traduction. Et on constate toujours des petites différences, car rien n’est totalement traduisible à 100%. »

Joan-Lluís Lluís est le premier auteur nord-catalan à recevoir le prix Omnium

« Chez moi on parlait catalan, mais c’était un catalan très rudimentaire, pas du tout branché sur la littérature. J’ai découvert la langue et la culture catalane en autodidacte. » Après une courte carrière de journaliste au journal catalan El Punt, l’auteur se lance dans l’écriture de romans. « C’était une vocation que j’ai eue très jeune. mais il m’a fallu du temps pour que cela se concrétise. »

Mais pourquoi le choix de la langue catalane plutôt que le français ? « Quand j’ai commencé à m’intéresser à la culture catalane, à la langue, à la littérature, je me suis rendu compte que je me sentais vraiment à l’aise avec une langue que, par ailleurs, je ne maîtrisais pas bien. Mais que je me sentais en confiance. Elle me rattachait sûrement à mes origines familiales. J’ai donc décidé de franchir le pas sans vraiment savoir écrire. Car je voyais bien que c’était la langue juste pour moi. Le français a été ma langue scolaire, j’avais les connaissances académiques et j’ai beaucoup, beaucoup lu en français. La littérature française a beaucoup compté pour moi. Mais au moment d’écrire, je me sens beaucoup mieux avec le catalan. »

Le synopsis de Junil traduit du catalan par Juliette Lemerle

À l’aube du premier siècle, aux marges de l’Empire romain, la jeune Junil travaille dans la librairie de son père tyrannique. Elle fabrique des rouleaux de papyrus aux côtés d’esclaves qui lui apprennent à lire. Les vers du grand Ovide, surtout, éveillent en elle des émotions puissantes. Bientôt contrainte de fuir l’Empire, Junil embarque avec trois amis esclaves dans un voyage périlleux au cœur des terres barbares. Mais qui sont au juste ces barbares ? Et si, au bout du chemin, ce n’était nul autre que le poète exilé, Ovide en personne, qui les attendait ? Avec Junil, conte moderne et véritable phénomène public en Catalogne, Joan-Lluís Lluís nous offre un hommage vibrant au pouvoir émancipateur des histoires.

Une suite est-elle prévue à Junil ?

Au fil des pages, le lecteur s’attache à cette jeune fille promise à une vie d’esclave et qui grâce à sa soif d’apprendre peut prendre son avenir en main. Quand FIN le mot se dessine à la 267e page, il est difficile de quitter Junil sur ces quelques mots.

Questionné sur une éventuelle suite, Joan-Lluís Lluís ferme immédiatement la porte. « C’est une question que l’on me pose souvent, et cet intérêt me fait plaisir, mais non il n’y aura pas de deuxième partie. Je suis déjà sur un autre roman. Mais je ne parle jamais de ce que je suis en train d’écrire. J’ai besoin de garder l’énergie de l’histoire que j’écris. » Le prochain roman, toujours en catalan, de Joan-Lluís Lluís est prévu pour début 2025.