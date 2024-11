DANA – País Valencià : « Va ser horrorós, la gent flotava sobre l’aigua »

Paiporta, dimecres 30 d’octubre del 2024 – La situació a Paiporta, un dels municipis més afectats per la DANA del País Valencià, és de caos i destrucció. Els carrers encara estan negats d’aigua i tenen mig metre de fang, amb centenars de cotxes bolcats. 24 hores després de la tragèdia, moltes cases es troben sense subministraments bàsics, no tenen ni electricitat ni aigua. Fotos Arnau Martínez / ACN.

Els veïns estan amoïnats perquè el desbordament del barranc del Poio ha provocat estralls materials i s’ha emportat vides humanes. « La situació va ser horrorosa, la gent anava flotant per l’aigua i ens vam ajuntar uns quants veïns. Vam aconseguir salvar algunes persones », explica l’Andrea Lozano, una veïna, a l’ACN. Els afectats treballen per netejar els baixos dels edificis i hi ha locals totalment destruïts.

S’escolava l’aigua violentament per tots els carrers

Els veïns de Paiporta no recorden un episodi semblant a la població que es troba al sud de València, a l’altra banda del riu Túria. El dimarts a la tarda, en pocs minuts, van veure com creixia el barranc del Poio i s’escolava l’aigua violentament per tots els carrers, emportant-se tot el que trobava per davant. La Lorena Zaragoza, del municipi, comenta que estava veient la tele quan va començar a escoltar soroll i crits. « Vaig veure com començava a desbordar-se el barranc, va ser qüestió de deu minuts », apunta mentre assenyala una alçada de dos metres, fins on va arribar l’aigua.

Zaragoza subratlla que no van rebre cap avís previ, tot i que el barranc « ja anava carregadet des del migdia ». El Francisco Benavent, un altre veí de Paiporta, qualifica la tarda d’ahir de « caos ». « Pareixia un riu », diu. L’home explica que alguns veïns de l’edifici del davant han mort. Ara treu fang i aigua dels baixos de la seva comunitat, mentre demana que els cossos d’emergència els portin aigua potable per a beure, ja que el subministrament està interromput des de les inundacions.

« Gent flotant per l’aigua »

L’Andrea Lozano també coincideix en la rapidesa dels fets, « en qüestió de vint minuts el barranc es va desbordar, va començar a entrar aigua per tots els carrers ». « La gent que estava als locals i als baixos sortia i anava flotant per l’aigua », continua. Lozano, amb altres veïns, des del primer pis d’uns habitatges, van llançar un cable per lligar persones que s’estava emportant la riuada.

« Una dona es va lligar el cordó per la cintura, nosaltres la vam agafar i la vam passar al balcó del costat fins al portal de l’altra comunitat », apunta tot comentant que la porta del seu edifici no es podia obrir. L’home de la persona que van auxiliar, no el van poder agafar, però finalment el van poder localitzar uns carrers més enllà. « Ha sigut horrorós. A ella l’hem pogut rescatar, però i als que no hem pogut? », es pregunta.

« Un riu que arrossegava cotxes »

Els carrers de Paiporta estan plens de cotxes xafats i amuntegats que es va emportar l’aiguat. José Idrovo, que viu a un edifici que està a uns cent metres del barranc, va rebre una trucada de la seva sogra alertant-lo que el barranc s’estava descontrolant. Va decidir baixar i anar a treure el cotxe, però al tornar es va veure sorprès per l’aigua que li arribava fins a la cintura. En arribar a casa, no podia obrir el portal a causa de la pressió de la riuada, i va decidir allunyar-se seguint el corrent fins que va trobar refugi en un altre bloc de pisos on ha passat la nit.

« Vaig poder comunicar-me amb la meva dona i el meu fill, sabent que estaven bé em vaig poder tranquil·litzar », verbalitza Idrovo. « Era un caos, un riu que arrossegava un munt de cotxes », recorda el veí de Paiporta. « No ho havia vist mai, i no vull tornar a tenir una experiència com aquesta », assegura a l’ACN.

Els cossos d’emergència treballant-hi

Paiporta està tallat al trànsit de vehicles, només es permet l’entrada als cossos d’emergència. Els Bombers de València, la UME, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional treballen per localitzar les persones desaparegudes i ha començat a entrar maquinària per treure el fang i, a poc a poc, recuperar els carrers. La xifra de morts pel pas de la DANA al País Valencià ascendeix a 205 persones (01/11/2024).