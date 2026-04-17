Débats, musique et marché de producteurs : la Confédération paysanne organise une fête engagée pour le futur des Pyrénées-Orientales

Ce samedi 18 avril, la Confédération paysanne organise sa fête paysanne au Prieuré de Marcevol à Arboussols, à partir de 15h. Au-delà de l’événement convivial et festif, la journée se veut un temps fort de réflexion sur les enjeux majeurs du territoire : la gestion de l’eau et l’accès à une alimentation de qualité.

Une fête paysanne pour débattre de l’eau et repenser l’alimentation. Le tout dans une volonté de recréer du lien entre paysans et citoyens. « À l’automne, lors des manifestations contre l’abattage des troupeaux touchés par la Dermatose nodulaire bovine (DNC), on s’est beaucoup rencontrés sur les points de manifestation. On sentait que les gens étaient solidaires des agriculteurs. Là, on a envie de pouvoir continuer les échanges et de le faire de manière plus festive », explique Florence Gosa, animatrice de la Confédération paysanne des Pyrénées-Orientales.

L’eau et la sécheresse : des sujets devenus structurels

Dans un département marqué par la sécheresse et les tensions croissantes autour de la ressource en eau, les sujets clivants ne manquent pas. Et parce qu‘ils revêtent des enjeux majeurs, deux grands temps de débats seront proposés. Le premier propose pour thème : « Quelle eau pour l’agriculture dans les P-O en 2050 ? ».

Il réunira plusieurs acteurs locaux de l’irrigation et de la gestion hydrique. Avec Didier Bruzy, président de l’association syndicale autorisée du canal de Corbère, Jérôme Suszeck pour Irrigants 66, Émilie Barthès du Syndicat des nappes du Roussillon et Jean-Louis Fusilier, président du canal de la plaine. En toile de fond, une question centrale : comment concilier maintien de l’activité paysanne et raréfaction de la ressource ?

Le débat sera également nourri par l’intervention du prieuré de Marcevol, engagé dans un projet de régénération hydrologique. Une méthode qui consiste à ralentir, infiltrer et stocker l’eau de pluie dans les sols plutôt que de la laisser s’écouler rapidement.

Une sécurité sociale de l’alimentation : utopie ou nécessité ?

Autre temps fort de la journée : un échange autour de la sécurité sociale de l’alimentation, porté par le collectif citoyen Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA) d’Elne. Inspiré du modèle de la sécurité sociale, ce dispositif propose de garantir à chacun un accès à une alimentation choisie et de qualité, tout en assurant une rémunération juste aux producteurs. Dans un contexte de crise agricole et de tensions sur les prix alimentaires, le sujet gagne du terrain et suscite un intérêt croissant.

Au-delà des débats, la fête paysanne propose également de découvrir les productions locales au travers d’un marché des producteurs, d’ateliers pour enfants et de concerts. Le tout avec une idée simple : créer un espace où se croisent pratiques, savoirs et préoccupations. Un format hybride, à la fois politique et festif, qui illustre la volonté de la Confédération paysanne de sortir des cadres traditionnels pour toucher un public plus large.