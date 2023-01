La déconjugalisation de l’Allocation aux Adultes Handicapés aura lieu en 2023

Article mis à jour le 8 janvier 2023 à 07:35

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, précise : «Nos engagements sont tenus pour permettre que les nouvelles conditions d’attribution de l’AAH puissent être en place en octobre 2023 au plus tard. Les services des MDPH et des CAF veilleront à informer l’ensemble des personnes concernées pour qu’elles accèdent pleinement à leurs droits.»

Le décret paru le 28 décembre 2022 offre la possibilité de poursuivre les travaux nécessaires à la mise en place de cette réforme, qui devra être effective le 1er octobre 2023 au plus tard. Les allocataires seront informés des conséquences de la réforme sur leur situation par la DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) qui élaborera un modèle explicatif. Par ailleurs, des actions de communication, en partenariat avec les MDPH, les associations de personnes handicapées et les CAF, seront initiées pour limiter au maximum le non-recours.

Créée en 1975, l’AAH est versée aux personnes handicapées en incapacité de travailler. D’un montant maximal de 956,65€ mensuels, elle est attribuée sur des critères sociaux et médicaux. Plus de 1,2 million de personnes en sont bénéficiaires, dont 270.000 en couple.

Le décret en Conseil d’État n° 2022-1964 du 28 décembre 2022 relatif à la déconjugalisation de l’Allocation aux Adultes Handicapés a été publié et sera suivi d’un décret simple au cours de ce mois de janvier.

Si elle est favorable, la déconjugalisation est automatique. Les CAF et les MSA détermineront quels sont les allocataires qui profiteront du nouveau système de calcul. À chaque changement de situation, une comparaison entre les deux modes de calcul sera réalisée, pour vérifier lequel est le plus avantageux pour le bénéficiaire de l’AAH.

La déconjugalisation est définitive : lorsque l’AAH d’un bénéficiaire est déconjugalisée, il n’est plus possible de revenir à un calcul conjugalisé.

Cette réforme respecte les engagements du Gouvernement, c’est-à-dire que la mise en place de celle-ci ne fera aucun perdant. Le changement de mode de calcul s’effectue seulement s’il est à l’avantage de la personne bénéficiaire de l’AAH . Les personnes percevant déjà l’AAH au 1er octobre 2023 qui sont plus avantagées par le mode de calcul conjugalisé le conserveront.

«Ce décret est un pas en avant très important vers l’entrée en vigueur d’une réforme attendue. Nous tenons nos engagements et notre calendrier. Tout est fait pour que sa mise en œuvre opérationnelle soit simple et profite à tous. C’est une question d’autonomie et de dignité.»

Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées