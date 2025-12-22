Dermatose bovine : un 22e foyer dans les Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 22 décembre 2025 à 19:19

La dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) continue de sévir dans le département. Ce lundi 22 décembre, un 22e foyer de contamination a été révélé dans les Pyrénées-Orientales. Tout le cheptel local est pourtant vacciné depuis plus de 28 jours.

Le département espérait en avoir fini avec la DNC. D’autant plus que tous les animaux ont reçu leur dose de vaccin depuis plus de 28 jours, ce qui correspond à la durée nécessaire pour atteindre l’immunité. Mais à quelques jours de Noël, un nouveau foyer vient pourtant d’être révélé.

Dans un communiqué, la préfecture confirme qu’un animal « a été détecté positif dans un élevage de Saint-Marsal, le vendredi 19 décembre 2025. Ce lundi 22 décembre, quatre bovins de l’unité épidémiologique concernée ont été dépeuplés dans le cadre d’un chantier sanitaire ». En clair, un animal faisant partie d’un petit troupeau de quatre vaches a été diagnostiqué positif. Et comme le veut la stratégie en vigueur, les quatre animaux ont été tués.

Plus de 500 animaux abattus dans le département

La préfecture précise également que « cet élevage avait déjà fait l’objet d’une intervention sanitaire antérieure, mais concernant une autre unité épidémiologique, indépendante du cas actuel ».

Ce nouveau cas positif est un énorme coup dur pour toute la filière bovine locale qui espérait enfin en avoir terminé avec la maladie. Depuis l’apparition de la DNC dans les Pyrénées-Orientales en octobre dernier, 22 foyers ont été détectés, ce qui a conduit à l’abattage de plus de 500 animaux, sur un cheptel total estimé à près de 13 000 bêtes. Malgré cette stratégie d’abattage systématique des troupeaux (y compris des animaux sains) dès l’apparition d’un cas positif au sein d’un groupe, la maladie continue donc de se répandre localement, mais aussi ailleurs en France.

« 100 % du cheptel des Pyrénées-Orientales protégé » selon Sébastien Lecornu

Ce nouveau cas apparait alors même que samedi 20 décembre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a fait le point sur la vaccination des bovins. « 100 % du cheptel est protégé dans les Pyrénées-Orientales », a-t-il annoncé sur le réseau social X. Le taux de vaccination est de 70 % dans l’Aude et de 50% en Ariège, selon le même post du Premier ministre. « Au total, près d’un bovin sur cinq est vacciné dans les dix départements où le gouvernement a décidé, mercredi dernier, la généralisation de la vaccination », ajoute-t-il. Le 16 décembre, la ministre de l’Agriculture Annie Genevard a indiqué la généralisation de la vaccination à 10 départements. Elle devrait concerner 750 000 bovins en Occitanie d’ici un mois.

Si la DNC est apparue dans le pays pour la première fois le 29 juin dernier en Savoie, elle a depuis touché 114 foyers dans 11 départements différents : Savoie (32), Haute-Savoie (44), Ain (3), Rhône (1), Jura (7), Pyrénées-Orientales (22), Doubs (1), Ariège (1), Hautes-Pyrénées (1), Haute-Garonne (1), Aude (1).

En parallèle de l’abattage systématique, qui suscite une vive contestation de la part du monde agricole et qui a notamment entrainé de nombreux mouvements de colère et blocages, l’Etat s’est résolu à étendre la vaccination des troupeaux. Cette demande déjà formulée depuis plusieurs semaines par de nombreux éleveurs tardait à être mise en oeuvre, en raison notamment du manque de vaccins disponibles et de la complexité logistique des opérations. Vacciner tous les animaux d’un département nécessite en effet plusieurs semaines.

