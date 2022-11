Diabète 66 investit le Métavers avec la première maison digitale du diabète

Avec plus 22.800 visiteurs entre novembre 2019 et novembre 2021 et 70.000 nouveaux visiteurs depuis janvier 2022, le site internet DIABETE 66 s’impose comme une référence sur le plan de la lutte contre le diabète.

Ces nombreux visiteurs ne se limitent pas au département des Pyrénées-Orientales ; ils sont issus de toute la France mais pas seulement. Des visiteurs des pays du Maghreb, des pays de l’Afrique noire et équatoriale, du Canada, des Etats-Unis et de la Belgique. Le site DIABETE 66 est donc connu au niveau national et international.