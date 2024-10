Perpignan inaugure sa première Fête de l’Agriculture

Traditionnellement, le Salon international de l’Agriculture met à l’honneur les produits des Pyrénées-Orientales et de l’Occitanie à Paris. Cette année, du 11 au 13 octobre 2024, c’est Perpignan qui devient le centre des célébrations avec une première édition de la Fête de l’Agriculture.

Un événement inédit pour la promotion de l’agriculture locale

Bien que les Pyrénées-Orientales soient représentées au prochain Salon de l’Agriculture, prévu à Paris du 22 février au 2 mars 2025, selon les organisateurs, ce secteur économique primordial pour le département mérite une plus grande reconnaissance. Cette Fête de l’Agriculture constitue « une occasion unique de valoriser la production locale et de présenter les atouts de l’agriculture départementale », précisent les responsables de l’événement.

« Nous voulons faire à Perpignan ce que nous faisons à Paris, c’est-à-dire mettre à l’honneur l’excellence des territoires en nous appuyant sur les Communautés de Communes », confie le président de l’association La Fête de l’Agriculture.

Durant trois jours, du 11 au 13 octobre, des professionnels de la filière agricole issus de tous les territoires viendront mettre à l’honneur leurs produits et faire découvrir ou redécouvrir leur savoir-faire auprès du grand public et des professionnels du secteur.

Différents pôles et des animations variées

Cet événement ne se limite pas à l’agriculture. En plus de découvrir les animaux et de rencontrer les producteurs locaux, les visiteurs pourront également se familiariser avec les machines agricoles, les métiers du secteur, ainsi que les énergies renouvelables. L’accent sera aussi mis sur la gastronomie locale, avec des espaces de restauration proposés par des producteurs qui feront découvrir des spécialités artisanales.

La Fête de l’Agriculture se veut à la fois pédagogique et culturelle, ouverte à tous, sans distinction d’âge. Des ateliers seront spécialement conçus pour les enfants afin de les sensibiliser à la nature et à l’environnement de manière ludique. Les scolaires et les étudiants auront l’occasion de s’initier aux métiers du secteur en échangeant avec des professionnels, favorisant ainsi une meilleure compréhension des enjeux de l’avenir agricole.

Les professionnels, eux aussi, trouveront leur place dans la Fête de l’Agriculture à Perpignan. Un espace dédié au matériel agricole, aux emplois et aux formations permettra de faciliter les rencontres entre entreprises du secteur.

La Fête de l’Agriculture à Perpignan, quel programme le vendredi 11 octobre ?

La première journée de la Fête de l’Agriculture sera riche en animations. Des ateliers culinaires seront proposés aux enfants et aux scolaires. Ils pourront également participer à des ateliers concernant la maison de l’eau et de la Méditerranée.

Plusieurs conférences animées par des experts s’adresseront aussi bien aux scolaires qu’aux professionnels. Pour ce vendredi 11 octobre, les thèmes abordés sont « Les terroirs et les cépages du Roussillon », « Irriguer sans eau », « Transition énergétique » (par le Pôle Derbi et Eléments).

Jean-François Arabeyre, agriculteur rendu célèbre par sa participation à l’émission L’Amour est dans le pré, sera présent pour une séance de dédicaces. Il sera également présent, le samedi et le dimanche.

Samedi 12 octobre, nocturnes, Miss Roussillon, ateliers agrumes au programme

Le samedi 12 octobre, Cassiopée Rimbaud, Miss Roussillon, sera présente à la Fête de l’Agriculture pour rencontrer le public. Des chants traditionnels Goigs dels Ous rythmeront la matinée.

Dans l’après-midi, Mathieu Vessières, propriétaire d’une pépinière familiale à Saint-Féliu-d’Avall, animera un atelier sur la découverte des agrumes des chefs. Mélanie Blazy, diététicienne et spécialiste de la cuisine saine et gourmande, animera, quant à elle, un atelier sur la cuisine qui fait du bien. Ce samedi 12 octobre, les portes fermeront à 22h.

Le programme du dimanche 13 octobre

Pour cette dernière journée de Fête de l’Agriculture, Mélanie Blazy et Mathieu Vessières reviendront proposer leur atelier respectif. Une animation musicale et des chants rythmeront la journée.