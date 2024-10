Vacances de la Toussaint : que faire avec les enfants en Pyrénées-Orientales ?

Six semaines après la rentrée scolaire, les élèves vont enfin pouvoir souffler avec les vacances de la Toussaint qui débutent ce samedi 19 octobre 2024. Mais lorsque le soleil laisse place à la grisaille, il n’est pas toujours facile de réussir à occuper les enfants qui débordent d’énergie. Voici une sélection non exhaustive d’idées pour des activités, fêtes, ateliers et sorties qui devraient satisfaire toute la famille.

Les activités et festivités consacrées à Halloween feront l’objet d’un autre guide. Photo © Jakob Owens – Unsplash.

Un premier week-end festif dans les Pyrénées-Orientales

Pour bien commencer les vacances, parents et enfants pourront découvrir ou redécouvrir des fêtes et festivals parfois typiques des Pyrénées-Orientales lors du week-end du 19 et 20 octobre.

À Pézilla-la-Rivière, l’après-midi du 19 octobre se voudra festive avec la castanyade et le marché du terroir. L’occasion de participer à une dégustation traditionnelle des châtaignes grillées.

Le même jour, les gourmands se donneront rendez-vous à Amélie-les-Bains-Palalda pour la fête de la rousquille. Un hommage à ce biscuit traditionnel.

Le 19 octobre, la commune de Pollestres propose une journée thématique « Rêves de Mômes ». Au programme des exposants, des jeux d’hier et d’aujourd’hui, des ateliers (Blink book, écriture), des séances de cinéma, des dégustations (chocolat et thé). De la customisation de Playmobil, à la création de bijoux en passant par la sieste sonore, chacun trouvera de quoi susciter sa curiosité.

Également le samedi à Baixas se tiendra la 13e édition de la Fête de la lumière. Une grande manifestation culturelle pour partager les passions et les expériences entre la culture indienne et la culture catalane.

À l’occasion de la 26ème édition de « Monument jeu d’enfant », le Centre des monuments nationaux (CMN) convie enfants et parents à célébrer la Forteresse de Salses en famille et de la découvrir à travers des activités à la fois ludiques et pédagogiques. Paysage et biodiversité seront les fils conducteurs tout au long de ce week-end du 19 et 20 octobre.

Faire appel à la créativité pour occuper les enfants pendant la Toussaint

Pourquoi ne pas utiliser les outils numériques modernes pour laisser parler son imagination ? C’est ce que propose la Distillerie 66 à Torreilles le 20 octobre. Les participants se plongeront dans le monde du graffiti numérique.

Le festival Hütopi fait son retour du 30 octobre au 2 novembre dans l’ancien lycée Al Sol/Greta de Catalogne. Une multitude d’activités seront proposées à un large public autour des arts de rue, du lien, de l’invention, de la musique, du bien vivre et du mieux consommer… Tous les soirs, un escape game grandeur nature envahira les salles de classe désaffectées pour 1h30 d’énigmes frissonnantes.

Les 6 ans et plus pourront s’improviser architectes lors d’un atelier pour apprendre à construire à une ville qui se tiendra le 23 octobre à la Casa Xanxo. Ils seront encadrés par un guide-conférencier qui leur expliquera comment la ville de Perpignan a vu le jour puis ils construiront leur ville idéale. Le 30 octobre, les 6 ans et plus sont invités à découvrir les ornements de l’édifice desquels ils pourront s’inspirer pour fabriquer leur propre puzzle.

Le même jour, les enfants pourront créer leur propre blason en mosaïque et matériaux de récupération après en avoir découvert la symbolique. L’atelier se déroulera à Saint-André. Une autre session sera organisée le 29 octobre.

Et pourquoi des ateliers de créations plastiques ? C’est ce que propose le Musée d’Art moderne de Céret avec ses animations pour les 6-12 ans (sur réservation) : Compose et recompose (Jean Metzinger le 22/10), Au Cirque ! (Max Jacob le 24/10), Photomontage (Jean Cocteau le 29/10), Céret en cubes (Max Jacob le 31/10).

Pour les enfants (à partir de 6 ans) et adolescents tentés par les planches, le Théâtre Aux Croisements à Perpignan a imaginé ses stages de vacances comme une immersion. Durant deux à trois jours, l’équipe de Troupuscule et les artistes accompagnés proposent une plongée dans un thème choisi en amont, un auteur contemporain, un conte revisité, toujours en lien avec notre époque (sur réservation).

Des activités de vacances en lien avec la nature

À l’heure où il faut prendre soin de la planète pour limiter les conséquences du réchauffement climatique, des ambassadeurs du tri se proposent de sensibiliser les plus jeunes au tri sélectif. Ils apprendront aux enfants à éviter le gaspillage alimentaire et leur donneront différentes astuces pour trier les déchets tout en s’amusant.

Les 6-13 ans pourront partir à la découverte des animaux légendaires de l’iconographie du Moyen Âge et repartir avec leur chimère le 24 et le 31 octobre à la Maison de l’Art roman de Saint-André. Les adultes accompagnants sont les bienvenus.

(c) Piotr Laskawski / Unsplash

Le 26 octobre à Marquixanes se tiendra la fête du hérisson et de la rivière. Une journée consacrée à cet animal en présence de plusieurs associations et d’expert sur cette espèce protégée.

Le 27 octobre, Sahorre célébrera sa 41e édition de la Fête de la Rotjà. Des animations dont la traditionnelle parade des géants, de la musique et une tombola sont prévues pour cette journée.

Et pourquoi pas la nature.. en ville avec un atelier de vacances Street art écolo le 2 novembre ? Après une balade écolo dans les rues de la ville aux alentours de la médiathèque centrale de Perpignan, place au street art à partir de matériaux de récup, d’herbes, de mousses et de votre créativité.

Des spectacles et animations pour apprendre en s’amusant

Les vacances symbolisent le temps de la détente mais il est tout à fait possible de continuer à se cultiver et à apprendre en s’amusant.

Comme à son habitude, le musée de Préhistoire de Tautavel propose plusieurs activités lors des vacances scolaires. En se rendant sur place, les enfants auront l’opportunité de découvrir l’art et les techniques de nos ancêtres.

Comme lors des vacances de printemps dernier, la tournée Tous au spectacle proposera divers spectacles aux enfants des Pyrénées-Orientales. Il s’agit d’une tournée gratuite de villes en villages. Elle marquera un arrêt à Finestret le 19 octobre, à Font-Romeu le 30 octobre avec son spectacle La grotte des trois frères.

Marionnettes, automates, ombres, et rétroprojections seront au cœur des embrouilles trépidantes de Laïka le 22 octobre à Canet-en-Roussillon. Un spectacle adapté à tous les publics, recommandé à partir de 4 ans, sur les merveilles du ciel mais aussi les injustices de la Terre.

Du 22 octobre au 2 novembre, une exposition entièrement dédiée aux grands rapaces sera à découvrir à l’espace Casals de Prades.

De nombreuses activités mentionnées dans ce guide sont organisées dans le cadre de la Semaine Mar i Munt d’Automne. L’ensemble de la programmation est à découvrir ici.