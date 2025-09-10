Direct – « Bloquons tout » : la mobilisation du 10 septembre dans les Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 10 septembre 2025 à 16:56

A l’occasion du mouvement «Bloquons tout», diverses actions sont prévues ce mercredi 10 septembre dans les Pyrénées-Orientales. Made in Perpignan vous raconte les événements en direct. Article réalisé avec Philippe Becker et Sébastien Leurquin.

Un mouvement d’ampleur, spontané et difficile à analyser. Partout dans le pays, les appels à manifester et à contester se sont multipliés ces dernières semaines avec pour mot d’ordre de « tout bloquer » à compter de ce mercredi 10 septembre. Dans le département, différentes actions sont prévues tout au long de la journée.

En début de matinée, un blocage du péage du Boulou est annoncé. A 11h, se tiendra également une manifestation devant le Castillet, à Perpignan. Et enfin, à 14h30, une opération « caddie vide » est prévue au Carrefour de Château Roussillon. La liste de ces actions n’est probablement pas exhaustive. Sur les boucles de messagerie, certains appellent en effet à multiplier les blocages dans d’autres communes. Le mouvement ne reposant pas sur une organisation structurée, il n’est pas exclu que des initiatives spontanées puissent ainsi émerger.

Les Temps forts du mouvement « Bloquons tout » du 10 septembre 2025 dans Les Pyrénées-Orientales

10 septembre 2025 16h53 – Une montagne de caddies

À la fin de l’action au Carrefour de Perpignan, les manifestants ont réalisé une barricade de caddies. Ensuite, plusieurs personnes ont pris la direction d’Argelès-sur-Mer. Le magasin Intermarché a fermé ses caisses et baissé ses grilles. C’est désormais l’Intermarché d’Elne qui constitue la prochaine étape des militants.

Pour prévoir la suite du mouvement, une assemblée générale est prévue en fin de journée au pied du Castillet.

10 septembre 2025 14h56 – Les conducteurs de caddies face à des grilles fermées

Des manifestants ayant eu le temps de rentrer dans le supermarché avant la fermeture,, leurs camarades demandent leur « libération ». Ils crient aussi « Macron démission ».

10 septembre 2025 14h38 – Des dizaines de personnes poussent des caddies vides et font face à la grille fermée

Manifestants et manifestantes chantent la chanson des Gilets jaunes. « Nous on est là, et même si Macron ne veut pas, nous on est là ! »

10 septembre 2025 14h33 – Les vigiles rangent les caddies et les commerçants baissent le rideau

Face à la menace des manifestants, les vigiles du centre commercial, le supermarché baisse ses grilles et les commerçants de la galerie marchande se préparent. Les clients sont mécontents face au balai de caddies et aux rideaux tirés du centre commercial Château Roussillon.

10 septembre 2025 14h30 – Opération « caddies vides » au centre commercial Chateau Roussillon

Eloi Grau porte-parole de la Confédération paysanne nous explique le principe de l’action et les raisons de sa participation.

10 septembre 2025 13h10 – Opération « caddie vide » au centre commercial Château Roussillon

Les manifestants sont attendus à partir de 14h30 pour une opération « caddie vide » à Carrefour. Le préfet commente : » je crois qu’ils veulent arriver, prendre tous les caddies et faire le tour du magasin en laissant les caddies vides. Cela me paraît rentrer dans les limites acceptables d’une manifestation revendicative, donc je ne m’y opposerai pas ». En revanche, si cela devait déboucher sur des dégradations ou du pillage, le préfet prévient que son approche sera bien plus ferme.

10 septembre 2025 12h51 – Entre 2 200 et 3 000 manifestants à Perpignan

Ce mercredi 10 septembre, le mouvement « Bloquons tout » a rassemblé entre 2 200 et 3 000 manifestants à Perpignan. Un cortège où de nombreux jeunes étaient présents et qui s’est déroulé sans aucun débordement.

10 septembre 2025 12h35 – La CGT 66 était dans le cortège des manifestants

Julien Berthélémy, secrétaire général de l’Union départementale de la CGT 66, était devant les locaux du Medef 66. Le syndicaliste a d’ores et déjà appelé à la prochaine mobilisation du 18 septembre.

10 septembre 2025 11h24 – À Perpignan, la mobilisation s’élance

Au pied du Castillet, les fumigènes et les discours syndicaux mettent l’ambiance. Le cortège passera par le boulevard Clémenceau et fera une halte devant les locaux du Medef à Perpignan, puis le Conseil départemental et la Préfecture, avant de revenir vers le Castillet.

10 septembre 2025 11h04 – Les jeunes rejoignent la manifestation à Perpignan

Après avoir été délogés du lycée Lurçat, de nombreux lycéens sont désormais au pied du Castillet. Ils arborent des drapeaux antifa et scandent les slogans « Indignons-nous » et « Bloquons tout ».

Ils sont particulièrement remontés contre le président de la République et son tout nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. Ils chantent le classique, « Macron t’es foutu, la jeunesse est dans la rue ».

10 septembre 2025 10h36 – Manifestation à 11h au Castillet

Deuxième temps fort de la journée, la manifestation prévue à Perpignan qui devrait passer par le Boulevard Clémenceau avant de faire une boucle et de revenir au Castillet.

10 septembre 2025 10h29 – Tentative de blocage au Boulou

Après une AG, les manifestants tentent de bloquer la route. Ils sont rapidement délogés par les gendarmes et les CRS présents sur place. Entre le discours anti-Europe des agriculteurs et la colère, les manifestants évoquent « un drapeau français qui va perdre ses couleurs. Selon la porte-parole du syndicat agricole, « on a pas la force de résister à la violence policière ! »

10 septembre 2025 10h25 – Laurent et Melissa au Boulou

Laurent précise que le mouvement doit être mesuré sur plusieurs jours et dépend aussi de ce qui se passera ailleurs en France.

10 septembre 2025 9h55 – Au Boulou, les manifestants eux-mêmes parlent de « fiasco »

Si l’objectif était de bloquer l’autoroute, force est de constater qu’avec une centaine de personnes la mobilisation populaire n’est pas au rendez-vous. De leur côté, ceux qui voulaient se rendre à La Jonquera ont été escortés jusqu’aux policiers français par un important dispositif des « Mossos ».

En effet, selon une estimation 200 agents de la police catalane étaient mobilisés accompagnés par un hélicoptère.

10 septembre 2025 9h52 – Quelques manifestants s’installent au Boulou

Sur le rond-point d’accés à l’autoroute A9, quelques manifestants ont déployé une banderole « Précarité paysanne et alimentaire STOP ». Les membres de la Confédération paysanne ont été rejoints par quelques manifestants portant une pancarte, « Macron dehors »

10 septembre 2025 8h56 – Des actions en cours sur au moins deux lycées

Selon la préfecture, quelques jeunes seraient massés devant les grilles de deux lycées des Pyrénées-Orientales, lycée Jean Lurçat à Perpignan et Charles Renouvier à Prades.

Le préfet, Pierre Regnault de la Mothe, a pris un certain nombre de dispositions en amont, pour éviter les blocages. Mais face à la jeunesse, le préfet veut gérer la situation avec « tact et mesure ».

10 septembre 2025 8h50 – Au Boulou, cet ancien Gilet Jaune ne retrouve pas l’esprit du mouvement de 2018

Selon Pierre, prénom d’emprunt, « le mouvement est criminalisé » et il y a chez les militants, « une peur de la répression ». Pour ce militant, « la politique est une pièce de théâtre. » S’il n’espère rien de l’action d’aujourd’hui, il dit se battre au quotidien dans son travail pour ça aille mieux.

Pierre est le seul manifestant sur place.

10 septembre 2025 8h46 – Les manifestants de la Jonquera escortés par les « Mossos »

Si le premier point de rdv était prévu de l’autre côté de la frontière, les « mossos », police catalane, ont été déployé en nombre. Un manifestant nous précise qu’ils ont été escortés vers le péage du Perthus et leur identité est contrôlée.

10 septembre 2025 8h41 – Au Boulou, les forces de l’ordre filtrent l’accès

Alors que l’un des objectifs du Préfet est d’éviter le blocage de l’A9, gendarmes et CRS sont sur le terrain et filtrent les accès à l’échangeur.

10 septembre 2025 8h35 – Face à la mobilisation, le préfet affiche « une logique d’équilibre »

Dès l’aube, le Centre opérationnel départemental était mobilisé pour coordonner l’action des forces de l’ordre sur le terrain. Objectif principal : prévenir tout blocage, notamment sur l’autoroute A9, axe stratégique du territoire.

À cet effet, le préfet a sollicité et obtenu le renfort d’une compagnie de CRS. Deux drones ont également été déployés pour appuyer la surveillance et le pilotage des opérations. Pour rappel, leur usage est limité dans le temps et conditionné à la publication d’un arrêté préfectoral, consultable sur le site Internet de la préfecture.

10 septembre 2025 6h35

Première action de la journée avec un rassemblement dès 7h30 devant la « Tour Eiffel » du centre commercial « Le Gran Jonquera », dans la commune catalane, de l’autre côté de la frontière entre la France et l’Espagne.

9 septembre 2025 16h55 – Perturbations annoncées sur le réseau des bus perpignanais

Le réseau de bus de la communauté urbaine informe que des perturbations sont à prévoir.

– Des retards sont possibles sur l’ensemble des lignes Sankéo.

– La navette NCMI ne circulera pas de 7h13 à 12h18.

– Les arrêts Vauban, Clémenceau, Catalogne (Brasserie), Péri, Arago et Castillet ne seront pas desservis entre 11h00 et 14h00.

– L’ensemble des lignes impactées desserviront l’arrêt « Catalogne – Point Chaud ».

– Toutes les lignes de transports scolaires seront assurées.

9 septembre 2025 10h01 – La carte des mobilisations

Le site bloquonstout.fr référence sur une carte interactive les actions prévues partout en France. Dans les Pyrénées-Orientales, trois temps forts sont annoncés. Le premier se tiendra en début de matinée avec un rassemblement à la Jonquera à 7h30, avant un potentiel blocage du péage du Boulou. Ensuite, une manifestation s’élancera à 11h devant le Castillet, à Perpignan. Et enfin, à 14h30, une opération « caddie vide » est prévue au Carrefour de Château Roussillon.

9 septembre 2025 9h20 – Les forces de l’ordre mobilisées

Le ministre de l’Intérieur a prévenu qu’il ne laisserait pas bloquer le pays. Bruno Retailleau a annoncé la mobilisation de « 80.000 gendarmes et policiers ». Il a également martelé une consigne très claire : « la fermeté. On ne tolérera aucun blocage, aucune violence, aucun débordement. »

Un message reçu cinq sur cinq par le préfet des Pyrénées-Orientales, Pierre Regnault de la Mothe, qui a déclaré : « Je serai très attentif au respect de l’ordre public. Manifester, oui. Bloquer, non. »

9 septembre 2025 9h01 – Portrait-robot des militants « Bloquons tout »

La Fondation Jean-Jaurès a réalisé une étude pour tenter de comprendre le mouvement « Bloquons tout » et a défini le portrait-robot de ceux qui le composent.

9 septembre 2025 8h54 – Pau de départ de François Bayrou

Avec la chute du Gouvernement de François Bayrou, partout en France des manifestants organisaient des rassemblements. Si à Perpignan, ils n’étaient qu’une trentaine devant la mairie, 11 000 personnes au niveau national ont fêté le Pau de départ du premier ministre.