Documentaire | Alcool au féminin, pour faire la lumière sur un sujet encore tabou

Isabelle, a été alcoolique pendant 5 ans et a 7 mois d’abstinence derrière elle. Pourtant, elle n’avait jamais consommé d’alcool jusqu’à ses 20 ans et confie même avoir eu une « aversion avec l’alcool » suite à des problèmes familiaux, notamment des abus sexuels. Elle raconte « j’ai commencé pendant les repas de famille […] je voulais prouver que j’en étais capable, j’ai fait un burn-out et j’ai sombré en Enfer ». C’est une surcharge de travail qui l’a fait tomber dans l’alcool.

Stacy, la plus jeune, a été alcoolique pendant 6 ans et en est à sa première année d’abstinence. Elle a pris son premier verre à 14 ans « pour savoir comment c’était d’être bourrée » puis elle a enchaîné les soirées et a commencé à boire tous les jours avec son compagnon durant le confinement. En regardant les photos de ces soirées, elle ne sait même plus avec qui elle était ni qui a pris les photos.

Sylvie, alcoolique pendant 7 ans, est désormais abstinente depuis 9 ans. Elle confie ne jamais être rentrée dans un bar pour assouvir sa soif d’alcool. Elle déplore « un homme qui boit c’est un bon vivant, une femme qui boit c’est une dépravée, une femme qui n’est pas respectable, une mauvaise mère ».

Ariane, 20 ans d’alcoolisme et 11 ans d’abstinence, déclare « je me suis protégée par le déni » car elle vient d’un milieu aristocrate où la consommation était mondaine et « le fait de me cacher a fait que je me suis enfoncée de plus en plus dans l’alcool, donc le silence tue plus que l’alcool ».

Michèle, alcoolique durant 22 ans et abstinente depuis 3 ans, avoue « je buvais pour me rendre plus forte » face à un mari violent « mais l’alcool m’a pourri la vie ». Ses enfants l’ont même éloignée de ses petits-enfants car « une mamie ça ne boit pas ».