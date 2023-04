Jobst Heitzig, mathématicien explique la méthode HANDY, qui prédit à base d’équations, un effondrement total et donc, la chute d’une civilisation. Les variables de l’équation sont au nombre de 4 : la nature, la population, les élites et enfin, la richesse. La surpopulation finit par entraîner une baisse des richesses et la destruction de la nature, donc des humains.

De son point de vue, « les sociétés ont tendance à se complexifier et à générer leur dynamique. Il en résulte une administration de plus en plus lourde qui était peut-être utile au début pour organiser le travail et créer de la valeur ajoutée, mais qui finit par devenir autocentrée, sans valeur ajoutée ».