Documentaire | Japon, un nouveau monde sauvage 

Disponible sur la plateforme France•TV, Japon, un monde sauvage s’intéresse aux stratégies d’adaptation des animaux pour cohabiter voire même survivre à l’espèce humaine. Photos © Winds

Réalisé par Guillaume Maidatchevsky et Delphine Piau, ce documentaire, qui a reçu le Trophée argent au dernier Festival international du Film Responsable de Deauville, est construit avec des images rares et saisissantes.

Japon, un nouveau monde sauvage – Le Synopsis

Ces cinquante dernières années, l’espèce humaine a pris possession de toute la planète. Le Japon, contraint par son insularité, impose à la vie sauvage de s’adapter sous peine de disparaître irrémédiablement. Tandis que certains animaux partent en quête de nouveaux territoires, d’autres au contraire restent pour cohabiter. D’autres enfin choisissent la nuit comme ultime refuge. Le règne animal doit choisir et transmettre son expérience à la prochaine génération. « Japon, un nouveau monde sauvage » raconte, par le biais d’images rares, les stratégies d’adaptation aux changements climatiques et à l’omniprésence humaine développées par une faune sous pression constante.

Les animaux qui changent de comportement

N’ayant pas la possibilité de fuir à cause du climat insulaire du Japon, un archipel qui ressemble à un continent, les animaux doivent s’adapter. Le documentaire s’ouvre sur la présentation des grus à couronne rouge, des oiseaux symbole d’immortalité. Avoir expliqué que les marées d’Okkaïdo leur offrent toutes les ressources nécessaires pour tenir la saison froide, Jérémie Bernier, annonce « une autre espèce a petit à petit colonisé leurs terres nourricières : les humains » et poursuit « le monde sauvage d’avant est révolu ».

Ours et renards cohabitent dans la forêt. Les premiers ont besoin des arbres pour leur survie, mais le bruit des tronçonneuses les a fait paniquer. Les seconds n’ont plus de proies à chasser car celles-ci ont fui sous le vacarme. La seule solution est d’agrandir le terrain de chasse. Grâce à son sens de l’odorat développé, le renard localise ses proies. Mais une partie de la forêt a une senteur qui submerge les autres : l’homme et sa vie (par exemple, les voitures). Par conséquent, le renard doit explorer la nuit alors qu’il n’est pas habitué. « Les comportements évoluent et deviennent des habitudes ».

À Okkaïdo, chez la pygargue à queue blanche, durant la saison hivernale les proies sont emprisonnées dans la glace. Les pygargues sont donc privées de festin. Pourtant il faut se préparer à la saison de l’amour. L’aigle stellaire vient perturber cette saison des amours déjà en berne. Le dérèglement climatique et la modification des courants marins poussent ces rapaces à venir chasser sur la banquise, le territoire des pygargues. Un face-à-face entre les deux espèces est inévitable. La seule solution est de cohabiter.

Quand s’adapter devient un danger

La salamandre géante a une grande capacité d’adaptation pour chasser ses proies mais cela n’est pas sans risque. « Epouser son milieu est la principale force de cette chasseuse mais c’est aussi sa plus grande faiblesse ». Sa peau perméable ne la protège pas de la pollution de son ruisseau.

« De plus en plus d’animaux sont contraints de décaler leurs activités la nuit pour s’éloigner de l’activité humaine ». C’est le cas du macaque des neiges. Un jeune mâle quitte son clan pour rejoindre celui d’en haut, des souches chaudes. Il doit apprendre ce nouveau langage de noctambule pour s’intégrer et avoir le droit de s’y reproduire. Force est de constater « la rapidité des bouleversements qu’impose l’humanité ».

Ces animaux qui fuient les hommes

La curiosité humaine perturbe les espèces animales. La mangouste des Indes a été obligée de s’éloigner du vacarme des hommes. Le changement horaire de la chasse, a créé un « bouleversement de toute la chaîne alimentaire ». Aucune espèce ne résiste à la mangouste. De ce fait, l’ancienne reine de la forêt, la vipère habu est détrônée. « La population humaine ne cesse d’augmenter. » Et, tout comme les lucioles, les humains savent également fabriquer de la lumière, jour et nuit. Ce qui est perturbant pour le monde animal.

À Jigokudani, « ce qui devait être laissé à la vie sauvage s’est transformé en une attraction touristique ». Les onsen, les bains chauds destinés aux Japonais et aux touristes, ont pris place sur le territoire des macaques des neiges.

Les espèces qui vont sur le territoire des humains

En effet, « la ville s’étend aux portes de la forêt, là où l’équilibre naturel s’est rompu ». Aujourd’hui les macaques des neiges vont piller chez les gens pour trouver de la nourriture. Les villes sont également hantées par les sentinelles de la forêt de Kasukayama. Le renard aussi emprunte les routes humaines pour trouver de quoi se nourrir.

Comme le dit si bien Jérémie Bernier au début de ce documentaire « l’un vénère la nature quand l’autre l’ignore ». Désormais deux mondes s’opposent au sein d’un même pays.

Et celle qui résiste

Au Japon, une espèce résiste pour conserver son territoire : le tanuki. Ces animaux évoluent désormais près des machines, un danger constant, qu’ils doivent apprendre à éviter. Mais le courage de la jeune génération pousse les anciennes à défricher le terrain. Ils trouvent parfois de la nourriture dans les déchets laissés par les humains.

Pourquoi la rédaction vous le conseille ?

Bien plus que de montrer les comportements des animaux, ce documentaire met aussi l’accent sur les adaptations que ces derniers doivent faire en raison du mode de vie des hommes. Comme le dit Jérémie Bernier dans le documentaire « le vivant n’abandonne jamais et tente toujours de s’adapter ». Le Japon est souvent plébiscité pour son mode de vie et ses avancées technologiques, ce documentaire présente une autre facette du pays.

