Aux origines de la sardane longue, une danse… révolutionnaire !

« Mouvement qui a été très important pour l’éducation populaire, avec la création de dizaines de milliers d’écoles. On a beaucoup à apprendre à travers l’histoire de la sardane de ces fédéralistes qui avaient une vision du monde très humaniste », souligne Jordi Vidal. Il poursuit : « Une sorte d’omerta est en train de sauter. Je suis d’une tradition libertaire, mais Anna la musicologue est plutôt d’une tradition nationaliste et elle ne supportait pas qu’on mente et qu’on falsifie l’histoire de la sardane. Elle a passé 15 ans à défendre l’histoire de cette danse. C’était aussi important pour moi, vu mon histoire familiale. Je suis fils et petits d’anarchosyndicalistes espagnols, et j’avais du mal à comprendre pourquoi ils aimaient tant la sardane. Il faut revenir à un enseignement de l’histoire ».

À la grande surprise du réalisateur, le film a été bien accueilli dans les milieux catalanistes du sud, et a même reçu le prix audiovisuel attribué par la Confederacio sardanista de Catalunya / Capital de la Sardana.

« Là où il y a eu des réactions hostiles, c’est en France, des milieux nationalistes et sardanistes de Catalogne nord. On voit ce qui sépare les deux Catalognes. En Catalogne sud, on est Catalan par la culture et par la langue, ce n’est pas le cas dans le nord où on est Catalan par le sang. » Le réalisateur appelle de ses vœux un renouvellement de la pensée catalane, vers plus d’humanisme et d’ouverture vers l’extérieur.