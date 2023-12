Le Petit Prince, naissance d’une étoile : Saint-Exupéry dans un documentaire inédit

En cette période de Noël, place à un documentaire qui met à l’honneur une œuvre mythique : Le Petit Prince. Vincent Nguyen manie séquences d’animation et archives pour retracer les quatre dernières années de la vie d’Antoine de Saint-Exupéry. Disponible sur Arte.Tv. Photos © Les Films d’Ici.

Le Petit Prince, naissance d’une étoile – Le Synopsis

Quatre-vingts ans après sa parution, Le Petit Prince continue d’enchanter petits et grands. Vincent Nguyen raconte la genèse méconnue de l’ouvrage en ressuscitant, par l’animation, l’aviateur et ses proches (sa femme, sa maîtresse Sylvia Hamilton, son ami Léon Werth, Eugene Reynal et Curtis Hitchcock…), qui défilent devant la caméra pour partager leurs souvenirs. Croisées avec de fascinantes archives et des dessins originaux de Saint-Exupéry, ces séquences tissent la chronique des quatre dernières années de sa vie, tout entières habitées par son combat pour la liberté. Raconté notamment par François Morel, Marta Domingo et François Berléand, un documentaire admirable qui invite à relire avec un œil neuf ce conte devenu un best-seller mythique.

L’intervention de nombreux personnages proches d’Antoine de Saint-Exupéry

Dans ce documentaire consacré aux derniers instants de Saint-Exupéry, Vincent Nguyen donne la parole à des proches de l’auteur en utilisant le processus de l’animation. Léon Werth, écrivain, Eugene Renyal et Curtis Hitchcock, ses éditeurs, Consuelo de Saint-Exupéry, sa femme, Sylvia Hamilton, sa maîtresse, Bernard Lamotte, illustrateur, Denis de Rougemont, un ami, Jean Renoir, et d’autres encore s’expriment tour à tour pour évoquer leurs souvenirs avec l’aviateur. Tous

Un conte pour enfants pas comme les autres…

Ce documentaire permet d’en savoir plus sur la genèse de l’œuvre. C’est la femme de l’un des deux éditeurs – Eugène Renyal et Curtis Hitchcock – qui a été fortement conquise par les dessins réalisés par Antoine de Saint-Exupéry. Elle lui a suggéré d’en faire un conte pour enfants. Saint-Exupéry qui a gardé son esprit d’enfant accepte l’idée avec joie.

Bernard Lamotte confie « Il avait un beau coup de crayon mais il voulait illustrer un livre de manière enfantine ». Léfleonon Werth qui surnommait Antoine « Tonio » affirme « Antoine s’est toujours inspiré de son vécu, pour Saint Ex’ le désert révèle l’homme ». Il ajoute « Le Petit Prince était son avatar enfantin dont il se servait pour dire ce qu’il avait sur le cœur », « c’était une façon de faire la guerre à sa manière ». Saint-Exupéry était d’ailleurs un habitué des fronts. Pour lui, « les contes c’est la seule vérité de la vie ».

Illustration de Léon Werth (l’ami à qui est dédié « Le Petit Prince ») et Saint-Ex © Les Films d’Ici

D’après les éditeurs, le 6 avril 1943, lorsque Le Petit Prince sort en version anglaise et française aux Etats-Unis, Antoine de Saint-Exupéry était quelque part au milieu de l’océan.

Antoine de Saint-Exupéry, les animaux et les enfants

Dans ce documentaire l’auteur de Le Petit Prince confie à son ami Léon Werth qu’il avait une crainte : celle que ce roman soit lu à la légère. Pourtant l’homme en est certain « Le Petit Prince relie les hommes ».

Denis de Rougemont admet « Saint-Exupéry adorait les animaux, d’ailleurs dans son roman ce sont les plus intelligents ». Le renard, personnage phare du conte, évoque le vécu d’Antoine de Saint-Exupéry. En effet, il avait apprivoisé un petit renard dans le Sahara. Les baobabs évoquent le nazisme.

Dans les derniers instants du documentaire, la voix de Saint-Exupéry résonne « Je demande pardon aux enfants de ne pas avoir dédié ce livre à une grande personne. J’ai une excuse sérieuse, cette grande personne est le meilleur ami que j’ai au monde. J’ai une autre excuse, cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce libre à l’enfant qu’a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent. Je corrige donc ma dédicace : à Léon Werth quand il était petit garçon. »

Pourquoi la rédaction vous le conseille ?

En cette fin d’année, ce documentaire revient avec une certaine magie sur l’histoire de Saint-Exupéry et son œuvre légendaire. Grâce à sa composition mêlant images d’archives et séquences d’animation, ce documentaire est unique. Le Petit Prince fête ses 80 ans en 2023 et il est certain qu’une longue vie s’offre encore à lui…

