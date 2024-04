Oques Grasses, Guillem Gisbert i The Tyets caps de cartell a la dotzena edició del Festival Strenes

L’edició d’enguany comptarà amb 44 concerts amb artistes de referència entre els quals destaquen Julieta, Els Amics de les Arts, Figa Flawas, Gossos i Russian Red, entre d’altres. Foto © Xavier Pi.

La dotzena edició del Festival Strenes presenta una programació plena d’estrenes musicals, amb 44 concerts d’artistes d’èxit dins el panorama musical català on destaquen els caps de cartell Oques Grasses, Guillem Gibert i The Tyets.

El festival se celebrarà del 5 d’abril al 5 de maig a la ciutat de Girona, amb un 35% dels concerts amb entrada gratuïta. En aquesta edició s’ha apostat pel talent nacional tant d’artistes emergents com de ja consolidats, a través de figures com Julieta, Mama Dousha, Paula Valls, Maria Hein, Jim, Roger Padrós, Dani6ix & Izzkid, Classe B o Fortuu.

Innovació i conservació en un mateix espai

Guillem Gisbert, cantant del grup Manel, presentarà les cançons del seu nou disc en solitari en un doble concert a les escales de la catedral de Girona. El festival destaca per la diversitat en la seva oferta musical amb grups com Roba Estesa o Ginestà, ambdues propostes defensores del moviment feminista i LGTBI+ amb lletres reivindicatives.

Novetats de la 12a edició

L’edició d’enguany presenta novetats respecte als anys anteriors. La proposta ha anunciat la creació de la cançó oficial del Festival Strenes, un projecte educatiu pensat amb l’objectiu de despertat l’esperit musical i cultural dels joves en col·laboració amb vuit instituts de la ciutat. Durant el mes d’abril rebran la visita d’artistes del cartell que compartiran amb els alumnes les seves experiències dins del sector.

Els estudiants podran escriure la lletra i crear la melodia de la cançó, que serà valorada per un jurat i produïda per Hugsound.

Una altra novetat d’aquesta dotzena edició del festival és l’estrena de dos nous escenaris: el Palau Firal, un espai amb una capacitat per a 7.000 persones, on tindrà lloc el concert d’Oques Grasses per presentar el seu nou disc, i la Plaça de la Independència, amb entrada lliure, on s’ubicarà l’escenari on actuaran els artistes emergents.