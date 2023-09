Les Ecodays à St-Estève : convaincre avec les produits reconditionnés

Article mis à jour le 27 septembre 2023 à 08:10

Évènement dédié au développement durable ouvert à ceux qui ont envie de réduire le bilan carbone de leur société de façon simple, les Ecodays se tiendront le 3 octobre à Saint-Estève, près de Perpignan. Il s’agit du premier évènement de ce type organisé dans la région.

Au programme de cette journée dédiée au développement durable, une table ronde, l’intervention d’experts ainsi qu’un showroom pour présenter toutes les nouveautés d’équipements pour faciliter les réunions à distance et limiter les déplacements. Clément Héraud, directeur marketing et communication de la société Itancia a répondu à nos questions.

Itancia : le spécialiste du reconditionnement

Le siège social administratif d’Itancia se situe à Paris mais le site historique se trouve à La Jubaudière dans le Maine-et-Loire. « C’est là où se trouvent toutes les usines, et où plus de 250 personnes réalisent les activités de réparation, reconditionnement et de stockage de produits neufs ». Un site dédié au reconditionnement des smartphones est implanté à Valanjou, également dans le Maine-et-Loire. Clément Héraud ajoute que Itancia est le seul reconditionneur en Europe qui teste le DAS sur les smartphones reconditionnés.

Un partenariat avec Onedirect

C’est dans le cadre du partenariat avec Onedirect que la société Itancia sera présente aux Ecodays de Perpignan. « Nous allons intervenir pour présenter nos solutions ainsi que les bénéfices d’acheter et d’utiliser du reconditionné et de bien gérer la fin de vie de ces produits ». Plutôt que de les jeter, l’idée est plutôt de les réparer, les réutiliser voire les valoriser. Clément Héraud estime que Onedirect est un partenaire clé qui « prêche la bonne parole ». Les Ecodays sont une sorte de vitrine pour montrer aux clients des entreprises l’engagement vers tout ce qui est développement durable. « Il y a encore besoin d’éducation sur le sujet » affirme le directeur marketing et communication d’Itancia.

Pourquoi privilégier le reconditionnement ?

Pour Clément Héraud, plusieurs raisons expliquent l’engouement pour le reconditionnement. Tout d’abord, les institutions publiques et les entreprises privées doivent « avoir une bonne image » pour attirer les jeunes talents et « respecter les obligations légales comme la loi AGEC, la loi anti-gaspillage ». Aujourd’hui, 20% des achats effectués par une mairie doivent être du reconditionné. Acheter du reconditionné c’est non seulement « une image de marque, un aspect économique, et évidemment une solution pour réduire son impact carbone ». Itancia informe tous ses clients de l’économie carbone réalisée grâce au reconditionnement des produits. Un smartphone neuf représente 75 kg de CO 2 émis contre 10 kg pour un reconditionné. En 2022, Itancia a reconditionné « plus de 300.000 produits, soit 10.000 tonnes de CO 2 économisées ».

Casque, smartphone, borne wi-fi, routeur, ordinateur, écran…

Clément Héraud précise qu’aujourd’hui de nombreuses entreprises sont attirées par le reconditionnement. « La demande sur les PC et surtout les licences est en train d’exploser » précise le directeur marketing et communication. La palette des produits traitée est conséquente, « casque, smartphone, borne wi-fi, routeur, ordinateur, écran… ». La plus forte demande concerne « tout ce qui est lié à l’espace de travail ainsi que les téléphones TECT ». Itancia propose aussi un service d’échange avancé. Cela signifie que le client reçoit un produit de remplacement le temps de la réparation ou du reconditionnement.

Une société « green » à tous les points

En plus du reconditionnement, cette « société française mais à rayonnement international », s’occupe de la fin de vie des produits. Les clients se voient proposer différentes options : la réparation d’un produit, le reconditionnement de leurs propres produits et le recyclage. Dans ce dernier cas, tous les déchets sont détruits de façon écologique.

Pour Clément Héraud, il est essentiel d’être RSE quand des services de reconditionnement et de décarbonisation sont proposés. Panneaux photovoltaïques, véhicules électriques, pelouses tondues par des moutons, présence de ruches… Le fonds de dotation Itancia a accompagné 12 projets, dont celui d’ECO Nature 66 « Printemps des hirondelles », qui vise à installer des tours à hirondelles pour protéger ces oiseaux. « Depuis 2011, plus de 2 millions d’euros ont été investis dans des projets liés à la biodiversité ».

Quels sont les objectifs ?

Clément Héraud explique que tous les produits électroniques peuvent être reconditionnés. Trottinettes électriques et consoles de jeux viennent s’ajouter à la longue liste des produits traités par Itancia. En revanche, aucun traitement direct avec les particuliers ne sera mis en place. « Tout sera fait pour atteindre la neutralité carbone en 2050 mais il faut que tout le monde joue le jeu » conclut Clément Héraud.