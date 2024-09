Médiatrice de l’Éducation nationale : hausse inquiétante des réclamations

Le rapport annuel de la Médiatrice de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, rendu public en 2023, dresse un constat préoccupant de l’état du système éducatif français.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le nombre de saisines continue de croître, signe d’une montée des tensions au sein des établissements scolaires et universitaires. Ce rapport, plus qu’un simple bilan, est un signal d’alarme sur les dysfonctionnements persistants qui touchent à la fois les usagers et les personnels de l’éducation.

En 2023, une montée en flèche des saisines

En 2023, le réseau des médiateurs a été saisi 20 400 fois, soit une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente. Depuis 2013, les saisines ont bondi de 65 %, signe d’une reconnaissance croissante de la médiation comme recours, mais aussi d’un malaise grandissant. « Cette augmentation continue est révélatrice des tensions au sein du système éducatif », note la Médiatrice dans son rapport​. Les usagers, principalement des élèves, parents et étudiants, représentent 77 % des demandes, tandis que les personnels de l’Éducation nationale, enseignants en tête, constituent les 23 % restants​.

Les réclamations des usagers rendent le climat conflictuel

Les réclamations des usagers sont de plus en plus marquées par des conflits quotidiens dans les établissements scolaires, qui représentent 39 % des saisines. Ce chiffre, en nette augmentation, illustre une détérioration des relations entre l’école et les familles. « La relation école-familles semble se dégrader, » avertit la Médiatrice, pointant du doigt une culture du conflit qui prend le pas sur l’alliance éducative nécessaire.

Les tensions autour des examens et concours sont également en hausse, avec 22 % des réclamations portant sur ces sujets, soit une augmentation spectaculaire de 77 % en cinq ans. L’introduction du contrôle continu et l’importance accrue des notes pour l’admission dans l’enseignement supérieur sont au cœur de ces contestations​.

Les personnels, quant à eux, expriment principalement des préoccupations financières. Les questions de rémunération, qui représentent 29 % des saisines, sont particulièrement sensibles pour les non-titulaires, dont les réclamations ont bondi de 82 % en cinq ans. « La question de la rémunération reste un sujet de forte sensibilité, notamment pour les personnels non titulaires, » souligne le rapport​.

Les préoccupations liées à la carrière et aux mutations, qui concernent 21 % et 15 % des saisines respectivement, révèlent un profond malaise parmi les agents, souvent contraints de composer avec des réformes incessantes et des conditions de travail de plus en plus difficiles​.

Le modèle de l’école inclusive est remis en question

Le rapport met également en lumière les limites du modèle de l’école inclusive. Conçu pour favoriser l’intégration de tous les élèves, ce système montre aujourd’hui des signes d’essoufflement. Les comportements agressifs, tant de la part des élèves que des parents, placent les enseignants dans des situations délicates, souvent sans soutien suffisant de la part de l’institution.

« Les enseignants se sentent souvent abandonnés face à des défis croissants, notamment en matière de gestion des élèves à besoins spécifiques, » avertit la Médiatrice​. Celle-ci appelle à une réflexion en profondeur pour améliorer ce dispositif, en renforçant l’accompagnement des personnels et en révisant des procédures administratives jugées trop souvent opaques et déshumanisées​.

Les examens sont à l’origine de tensions avec le corps enseignant

Les examens, essentiels au parcours scolaire des élèves, sont une autre source majeure de mécontentement. Le rapport pointe du doigt une réglementation rigide qui génère incompréhension et erreurs, notamment en ce qui concerne les inscriptions et les modalités d’évaluation. « La rigidité de la réglementation est une source d’incompréhension et d’erreurs, particulièrement pour les inscriptions et la prise en compte des erreurs administratives, » déplore la Médiatrice. Les contestations de notes, en forte augmentation, révèlent une méfiance croissante envers un système jugé parfois injuste. La Médiatrice préconise une simplification et une clarification des règles pour éviter une exacerbation de ces tensions​.

Quand la mobilité étudiante génère des freins et est source d’obstacles administratifs

Enfin, le rapport aborde la question de la mobilité étudiante, un enjeu majeur pour le rayonnement international de l’éducation française. Malgré les encouragements au plus haut niveau de l’État, les obstacles administratifs demeurent, compliquant les démarches des étudiants souhaitant poursuivre leurs études à l’étranger ou venir étudier en France. « Les obstacles administratifs persistants freinent la mobilité étudiante, pourtant cruciale pour le rayonnement international de notre éducation, » souligne le rapport​. La Médiatrice recommande des mesures pour améliorer l’information et faciliter ces mobilités, essentielles pour renforcer la compétitivité de notre système éducatif à l’échelle mondiale​.

Des solutions amiables à privilégier

Face à ces constats, le rapport de la Médiatrice de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur appelle à une prise de conscience collective. « Il est plus que jamais nécessaire de renforcer le dialogue entre l’administration, les personnels et les usagers pour restaurer la confiance au sein du système éducatif, » insiste-t-elle​. La médiation, en tant qu’outil de pacification et de justice, a prouvé son utilité, mais elle ne peut à elle seule remédier à des problèmes structurels aussi profonds. Le rapport souligne l’urgence de débattre sereinement pour faire émerger des solutions durables et équitables, dans un contexte où la judiciarisation et la médiatisation des conflits prennent trop souvent le pas sur la recherche de solutions amiables​.