Élections municipales : dans les Pyrénées-Orientales l’abstention est plus faible qu’ailleurs, sauf à Perpignan 

Elle est l’ombre qui plane sur toutes les élections. Celle qu’invoquent souvent les candidats perdants pour dire que le résultat aurait pu être tout autre. Celle aussi qui ravive régulièrement le débat sur la nécessité ou non de rendre le vote obligatoire. L’abstention est source de fantasmes. Elle est aussi devenue l’un des marqueurs majeurs de la vie politique française.

Les élections municipales de 2026 n’ont pas dérogé à la règle au niveau national. A l’échelle du pays, 44% des électeurs ont évité l’isoloir dimanche 15 mars. Mais dans les Pyrénées-Orientales, ce nombre tombe à 38%.

Participation élevée dans les petites communes

Contacté, le politologue Dominique Sistach, distingue différents éléments d’analyse. Pour évoquer ce taux d’abstention relativement bas, il évoque d’abord la taille des communes. « Dans celles de moins de 5 000 habitants, parfois même de moins de 10 000 habitants, c’est l’image d’Épinal de la municipalité comme personne publique la plus proche des citoyens qui prédomine. Les habitants perçoivent le service public de proximité au travers de la mairie. C’est ce qui explique qu’ils vont même voter lorsqu’une seule liste se présente, avec parfois 50 à 60 % de participation ».

À Perpignan, seule ville de plus de 100 000 habitants des Pyrénées-Orientales, la situation est très différente.

Perpignan : abstention et fracture sociale

Le chef-lieu du département tranche très nettement avec cette première analyse. L’abstention y atteint 52%, bien au-delà de la moyenne nationale. Selon Dominique Sistach, ce n’est pas une surprise et ce taux élevé s’inscrit pleinement dans le constat qu’il dresse dans son dernier ouvrage Perpignan, déclassement et droitisation, co-écrit avec les chercheurs Nicolas Lebourg et David Giband. Leur thèse : Perpignan est engagé dans un processus de déclassement de long terme.

« À Perpignan, on a une ville déclassée, tellement endémiquement atteinte socialement et économiquement que le rapport électoral n’est plus le même ». D’après lui, les inégalités prégnantes ont un impact très net. « Les taux d’abstention dans les quartiers les plus défavorisés sont directement liés aux écarts de niveau de vie. Comment peut-on voter dans les trois quartiers les plus pauvres de France quand on est à Perpignan ? Vous ne venez pas dire aux gens que vous avez une solution miracle au logement, à l’emploi et à la misère. Personne ne vous croit. »

Autrement dit, c’est un peu le serpent qui se mord la queue : dans ces quartiers, les problématiques économiques et sociales sont telles, que les citoyens se détournent du vote. Et en parallèle, les candidats eux-mêmes se détournent de ces quartiers là. « Il faut l’analyser comme une continuité historique : celle d’une récession démocratique », détaille Dominique Sistach.

Au niveau national : des jeunes désabusés et des partis politiques en crise

A l’échelle du pays, le taux d’abstention est plus élevé chez les 25-34 ans, les foyers modestes et les Français éloignés des partis, selon une enquête Ipsos BVA réalisée pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN. Ainsi, chez les 18-24 ans, l’abstention est de 56%. Tandis que chez les 25-34 ans, elle atteint même 60%. Les plus fidèles électeurs sont les 70 ans et plus, chez qui le taux d’abstention ne dépasse pas les 26%.

Ce manque d’intérêt des classes d’âges plus jeunes serait également à expliquer par une crise plus large des partis politiques traditionnels, selon Dominique Sistach. Selon lui, l’érosion du clivage droite-gauche joue un rôle central dans la désaffection électorale. Dans ce contexte, les repères politiques traditionnels se brouillent. Là où les électeurs identifiaient autrefois clairement des figures incarnant chaque camp, ce paysage s’est progressivement fragmenté. « Il y a trente ans, à Perpignan, c’était Alduy à droite, Bourquin à gauche : tout le monde savait se repérer avec cette boussole ».

A l’inverse, décrypte-t-il, « aujourd’hui, il n’y a plus qu’Aliot, c’est la seule figure notable reconnue. Les partis peinent à faire émerger de nouvelles figures politiques identifiées par les électeurs ».

Entre les petites communes encore très mobilisées et la ville-centre frappée par une forte abstention, les Pyrénées-Orientales offrent un miroir saisissant des tensions qui traversent aujourd’hui la démocratie française.