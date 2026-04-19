Revue de presse du 19 avril 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Comme chaque dimanche, Made in Perpignan revient à travers sa revue de presse sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux. Cette semaine : le RN à la conquête des intercommunalités, la démission d’une adjointe de Louis Aliot, le serpent de mer de la ligne TGV. Mais aussi… une histoire d’amour à Perpignan.

Politique : l’élection de Louis Aliot à l’Agglomération scrutée depuis Paris

« Sorte de « troisième tour » des municipales, les élections en cours dans les métropoles et les agglomérations représentent un enjeu important pour le Rassemblement national. Il vient de remporter celle de Menton – la première de son histoire – et estime avoir toutes ses chances à Perpignan », analyse le journal économique venu prendre la température, en amont de l’élection de Louis Aliot à la présidence de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM).

La Croix / Le Rassemblement national remporte ses premières intercommunalités

La Croix s’intéresse au même sujet et explique qu’en plus de celles de Menton et Nice, le RN vise d’autres agglomérations. « D’ici au 24 avril, date limite pour élire l’exécutif de ces instances, d’autres intercommunalités pourraient être remportées par le parti d’extrême droite dans le Gard et à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Le maire Louis Aliot y brigue la présidence de la métropole (37 communes et près de 280 000 habitants), en dépit de sa peine d’inéligibilité qui pourrait être confirmée le 7 juillet dans le cadre de l’affaire des assistants parlementaires du RN ».

Le quotidien revient sur l’affaire Marion Bravo. « L’adjointe à Louis Aliot a présenté sa démission le 9 avril après avoir été condamnée pour ‘violence sur personne dépositaire de l’autorité publique’ lors d’un contrôle routier où elle était en état d’ivresse. Elle a écopé de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et six mois de suspension de permis de conduire ».

Economie : TGV et usine de dessalement

La Tribune analyse un projet au long – très long – cours : la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP). Laquelle prévoit, en deux phases, la réalisation de 150 kilomètres de voie ferrée entre Montpellier et Perpignan. « Complémentaire à la ligne littorale existante, cette infrastructure stratégique s’inscrit dans le corridor méditerranéen, contribuant à la construction d’un arc ferroviaire continu à l’échelle européenne. Elle a vocation à permettre le développement des trains régionaux (TER), des trains à grande vitesse et des trains de marchandises, tout en créant un réseau plus résilient face au changement climatique ».

Comme dans les Pyrénées-Orientales, la question de la ressource en eau est également très scrutée à Mayotte. Ainsi « dans un contexte de crise, l’usine de dessalement d’Ironi Bé est très attendue. Son chantier a démarré en mai 2025. En 2027, elle promet de livrer 10 000 m³ d’eau par jour, soit d’alimenter 100 000 habitants supplémentaires de Grande Terre en eau potable. À Perpignan, la société Tecnofil a fabriqué une partie des équipements destinés à cette usine ».

Fait-divers : Patrick Bruel déjà accusé par une perpignanaise

Dans un sujet sur les accusations de violences sexuelles visant Patrick Bruel, France info rappelle que le chanteur a déjà eu affaire à la justice ces dernières années pour des faits similaires. Le média audiovisuel public raconte notamment les plaintes de deux masseuses déposées en 2019, à Perpignan et à Ajaccio en 2019, pour agression et exhibition sexuelle.

Culture : histoire d’amour, graphe et maisons de stars

Ils se sont connus, se sont aimés, se sont séparés. Puis le tourbillon de la vie les a fait se retrouver. Stéphanie, 47 ans, raconte son histoire commencée à l’adolescence avec Sébastien, 50 ans, venu de Perpignan. La suite de leur histoire s’est déroulée, des années plus tard, à travers les réseaux sociaux.

La chaîne franco-allemande met en lumière le festival commencé à Perpignan durant la pandémie de covid alors que tous les lieux culturels étaient fermés et qu’il ne restait qu’un seul endroit encore disponible, à savoir la rue. Pendant quatre jours, des artistes triés sur le volet peignent sur de grands cubes disposés dans le centre de la ville. Leurs oeuvres réalisées en direct devant les passants restent en place jusqu’au 31 mai 2026.

Le Journal de la maison / Les plus belles maisons de stars dans les Pyrénées-Orientales

François-Xavier Demaison, Mathilde Seigner et Mathieu Madénian ont tous choisi les Pyrénées-Orientales pour se ressourcer et acheter une propriété. Cet article nous apprend pourquoi le département séduit de plus en plus de célébrités.