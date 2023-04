L’emploi salarié progresse en Pyrénées-Orientales au 4e trimestre 2022

Les effectifs salariés du privé ont augmenté de 0,3 % ce trimestre en Occitanie , après une hausse de 0,2 % au précédent. L’emploi régional a résisté mieux qu’au niveau national ce trimestre (+0,1 % seulement sur trois mois en France). Sur un an, les effectifs ont progressé de 1,2 % en Occitanie, comme au niveau national, soit plus de 18 000 postes créés dans la région sur l’année. Cependant, le rythme des créations a nettement ralenti en 2022, l’Occitanie ayant créé plus de 66.000 postes en 2021.

Sur un an, l’emploi tertiaire hors intérim a progressé de 1,2 %, soit 13 000 postes créés, mais la hausse est nettement inférieure cette année, comparée aux 54.500 postes créés en 2021. L’emploi industriel a continué de progresser grâce notamment à l’aéronautique, avec une augmentation de 0,4 % sur trois mois et de 1,5 % sur un an, soit 3 100 postes créés en 2022. Les effectifs ont ainsi retrouvé leur niveau de fin 2019, avant la crise. Dans la construction, les effectifs se sont stabilisés ce trimestre, avec une progression de 0,4 % sur un an, mais le secteur a créé huit fois moins de postes en 2022 qu’en 2021.

En Occitanie, la moitié des départements a perdu des postes en 2022. Cependant, la Haute-Garonne, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales ont été parmi les départements les plus créateurs d’emploi sur un an. La masse salariale est restée dynamique en Occitanie (+1,1 % sur trois mois), mais a connu une croissance plus modérée ce trimestre par rapport aux trois premiers. En glissement annuel, la forte hausse (+6,6 %) est notamment portée par le salaire moyen par tête (+4,6 %).