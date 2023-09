En 2027, les Occitans et les Catalans mangeront-ils plus de bio ?

Article mis à jour le 21 septembre 2023 à 10:13

En 2022, 6,1% des habitants de la Région Occitanie consommaient des produits issus de l’agriculture biologique. Via le nouveau plan bio signé ce 18 septembre 2023, l’objectif est de doubler la part de bio dans l’alimentation des ménages d’Occitanie en 2027.

La Région Occitanie, l’État, l’interprofessionnelle bio d’Occitanie et les agences de l’eau Méditerranée et Grand Sud-Ouest ont signé un engagement collectif pour développer la consommation et la production bio.

À l’heure où l’inflation marque le pas de la consommation des produits bio, la Région entend «relancer la distribution et la consommation de produits bio et ainsi garantir la pérennité de cette filière majeure pour l’agriculture d’Occitanie.» Judith Carmona, présidente de la commission agriculture, agroalimentaire et viticulture affiche l’un des objectifs à horizon 2027. «Nous voulons que les cantines proposent 75% de produits locaux, dont 30% de bio.»

Les Pyrénées-Orientales comptent 1.000 exploitations Bio

La Région Occitanie compte 60.000 exploitations agricoles, dont 13.600 sont déjà converties à l’agriculture biologique. Au total, la première region Bio de France compte 20% de sa surface agricole totale cultivée en agriculture biologique, soit environ 630.000 hectares.

Quant au département des Pyrénées-Orientales, plus d’un tiers (36,4%) est bio. Selon l’agence Bio, près de 27.000 hectares sont cultivés en bio dans les Pyrénées-Orientales dans plus de 1.000 fermes. Christian Soler, président d’Interbio Occitanie et lui-même agriculteur bio des Pyrénées-Orientales défendait la nécessité de ce nouveau plan bio.

«Alors que la crise touche toutes les femmes et les hommes engagés en bio dans notre région, ce nouveau Plan Bi’O va nous permettre de mener les actions nécessaires pour consolider nos filières. Soutenir les producteurs, expérimenter pour progresser, accompagner les entreprises, relancer la consommation en communiquant sur les bienfaits de la bio et valoriser les atouts de nos produits bio régionaux. Il faut actionner tous les leviers pour que cette production de qualité, gage de protection de notre environnement, de notre santé, poursuive son développement en Occitanie. Nous sommes engagés pour sa réussite et serons exigeants sur les moyens donnés à ce plan pour que la région Occitanie soit une terre bio.»

Un grand plan de communication pour relancer la consommation et les reconversions

L’inflation aura-t-elle raison du bio en France ? Depuis le début de la hausse des prix, les Français boudent les produits bio. Selon Laurence Verdeau, directrice de l’Agence Bio, la part du bio dans l’alimentation des Français est passée de 6,4 % à 6 %. Après une hausse constante, les ventes de bio marquent le pas dans la grande distribution mais aussi chez les commerces spécialisés (Biocoop…). Cette chute des ventes, n’encourage pas les agriculteurs à se convertir au bio, certains d’entre eux décident même d’en sortir ou de ne plus mettre en avant le logo Bio. Ce nouveau plan bio arrive donc à point nommé pour tenter de redresser la barre.

Loin de voir le verre à moitié vide, Judith Carmona préfère mettre en lumière ces jeunes qui s’engagent dans le bio parce qu’ils ont pris conscience de l’importance de la protection de leur environnement. Selon Judith Carmona, «il y a un vrai engouement de la jeunesse pour l’agriculture bio. Vous savez, nous portons une vraie volonté politique sur le sujet, mais il s’agit avant tout de la volonté des agriculteurs eux-mêmes.»

Pour l’élue, l’une des mesures phares du nouveau plan bio est le développement des contrats d’agriculture durable. Dans chacun des 13 départements d’Occitanie, «il y a un pool de technicien. Ils accompagnent les agriculteurs volontaires vers des méthodes plus durables». La région Occitanie ambitionne d’accompagner 10.000 fermes à horizon 2027. Judith Carmona insiste également sur l’importance d’une communication positive autour de l’agriculture biologique.

Pyrénées-Orientales, la première semaine du bio se tiendra du 23 au 30 septembre

L’objectif de cette première édition de la semaine du bio en Occitanie est de valoriser les produits issus de l’agriculture biologique. Mais aussi selon Judith Carmona de mettre en lumière «les hommes et les femmes qui s’engagent dans ce mode de production.»

Proposition de plats et de menus produits bio dans les restaurants des lycées de la Région ;

Mise en avant de l’offre de produits bio sur la plateforme Occit’Alim via notamment un livret de recette réalisé pour les lycées du territoire à partir de produits proposés sur le catalogue Occit’Alim, la distribution de kit de communication pour valoriser les atouts des produits bio, ou encore la valorisation de l’offre bio de la plateforme auprès des lycées ;

Le lycée agricole Claude Simon de Rivesaltes organise un ciné-débat à destination des élèves.