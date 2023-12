Denuncien l’espoli del 40% de les pedres de les platges de Cadaqués

L’associació ecologista Amics de la Natura de Cadaqués (Alt Empordà) ha retornat aquest diumenge a la platja de Port Lligat una tona de ‘passanelles’, nom que els cadaquesencs donen a les pedres arrodonides, per les passes que fan sobre la superfície del mar quan s’hi llancen. Fotos © Ariadna Reche.

L’acció s’ha fet per reivindicar aquestes pedres típiques de la localitat i per conscienciar de la importància de no endur-se-les

« L’objectiu és que la gent deixi d’agafar-les i que, tant com es pugui, qui en té a casa les torni », ha dit el portaveu de l’entitat, David Tibau, que ha afegit: « Una de ses nostres identitats són ses platges de pedres i és important conservar-ho ». Els tres tipus de pedres típics són la pissarra, el granit i trossos de maons d’un naufragi.

Amb la col·laboració de membres de Platges Netes de Llançà, Cuidem Cadaqués i voluntaris dels parcs naturals de l’Empordà, el grup ecologista Amics de la Natura ha organitzat aquest diumenge al matí a Port Lligat un acte per reivindicar « la idiosincràsia de ses platges de Cadaqués ». L’entitat explica que « la majoria són de pedres », però critica que « moltes s’estan quedant sense per culpa de l’espoli que pateixen ».

Aquesta és una realitat que es veu clarament a Port Lligat, on gairebé no queden pedres i l’escollit per fer-hi aquest acte reivindicatiu. A quarts de deu del matí, hi han començat a arribar els cotxes particulars dels voluntaris i voluntàries plens dels còdols de totes mides i colors que es volien retornar a la natura. Un cop amuntegades totes les caixes, ha començat l’acció que ha consistit a buidar damunt la platja totes les pedres de què es disposava.

L’activitat ha permès retornar a Port Lligat les pedres típiques de Cadaqués, que són les de pissarra (de l’entorn), les de granit (utilitzades pels vaixells de la marina marcant durant els segles XVIII i XIX com a contrapès) i les pedres vermelles de maons. Aquestes últimes formen part del paisatge de la localitat des de 1920, després que el vaixell Douaumont naufragués davant del far de s’Arenella i perdés al mar tot el carregament de rajols que transportava des de Marsella.

Un 40% espoliades

En total, l’associació calcula que aquest diumenge s’han abocat a la platja de Port Lligat « gairebé una tona de passanelles ». El retorn s’ha pogut fer gràcies a la crida que els Amics de la Natura de Cadaqués han impulsat a través de les xarxes socials per recollir les pedres i còdols que la gent tenia a casa i dipositar-les de nou a la natura. « Treure les pedres d’aquí afecta l’ecosistema i el paisatge i hem d’entendre que no es pot fer », ha explicat Tibau.

Segons els ecologistes, « l’espoli va començar als anys 60, coincidint amb l’arribada del turisme a Cadaqués, i des d’aquell moment s’han extret un 40% de les passanelles » de les platges de la localitat. Un escenari que estan compromesos a revertir amb actes reivindicatius com aquest, que « serveixen perquè tothom prengui consciència de la importància de preservar les passanelles a ses platges ».

Multes de fins a 350 euros

Aquesta acció per demanar a la població que es conscienciï de la importància que aquestes pedres segueixin a la natura, també s’ha dirigit a l’Ajuntament. « Demanem que es faci complir l’ordenança de convivència ciutadana i via pública que estableix multes de fins a 350 euros per aquells que s’emportin pedres de ses platges », reivindica el portaveu d’Amics de la Natura de Cadaqués, David Tibau. En aquesta línia, l’entitat ha demanat que es col·loquin cartells alertant d’aquesta prohibició, amb què assegura que « l’Ajuntament està d’acord i ja s’ha compromès a tirar endavant ».

A més, els ecologistes demanen que « per netejar ses platges després de les llevantades i treure l’alga posidònia que hi queda, es faci manualment » i no amb màquines com fins ara. L’objectiu, diuen, és recuperar la tècnica del rampí tradicional per « evitar que s’emportin les pedres ». Els ecologistes s’ofereixen voluntaris per ajudar a fer aquestes netejes a mà.

Amics de la Natura de Cadaqués també sol·licita a l’Ajuntament de Figueres el retorn de les pedres, rajols i còdols que va espoliar del municipi el 2004. En concret, i amb motiu de l’any Dalí, els va instal·lar a la rotonda de l’entrada sud de la ciutat com a part de la decoració de l’obra ‘Font del xiprer’ d’Òscar Tusquets.