El Museu d’Art de Girona i la seva aposta per a reivindicar les dones artistes

L’espai expositiu ja està preparant la celebració del 18 de maig, data en què coincidiran el Dia Internacional dels Museus amb la Nit dels Museus. Foto : la directora del Museu d’Art de Girona, Carme Clusellas.

El Museu d’Art de Girona acull la col·lecció d’art més important del Bisbat i de la província de Girona. L’exposició permanent conté imatges romàniques, retaules gòtics i renaixentistes, lipsanoteques, llibres miniats i altres objectes de les col·leccions diocesanes, i obres d’art contemporànies provinents de concursos i mostres.

En els últims anys, el museu ha estat implementant el seu pla estratègic amb dues línies principals. Per una banda, que la tècnica artística sigui clau en el discurs expositiu. En aquest sentit, Carme Clusellas, directora del Museu d’Art de Girona destaca: “És un eix transversal que volem que sigui present a través d’activitats, tallers o sales específiques com la que dediquem a les tècniques artístiques”. Per altra banda, treballen amb l’objectiu de posar en valor les dones artistes. “El Museu d’Art ha sigut pioner a recuperar dones artistes amb les darreres exposicions temporals”, apunta la directora. Mentre que en l’àmbit català, la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya també ha fet una anàlisi per detectar el que hi ha i el que no de dones artistes. En paraules de Cluselles això ha de servir per “saber tots buits que ens cal completar amb la política d’adquisicions que desenvolupa la Generalitat”.

Exposicions temporals

art d’aquesta línia estratègica es desenvolupa a través de les exposicions temporals. Una de les mostres que es poden veure actualment és “Un altre art. Informalisme a Catalunya 1956-1966”. L’exposició està dedicada a un dels moviments artístics de postguerra amb més adeptes a Catalunya i que va significar llibertat creativa i de ruptura en el context del franquisme. Segons apunta la directora Carme Clusellas: “És un període que està llargament maltractat per la histografia de l’art i pels mateixos museus”. L’exposició no només parla dels artistes més coneguts com a Antoni Tàpies o Albert Ràfols-Casamada, sinó que també reivindica artistes, sobretot dones, que havien estat poc exposats o reconeguts dins el gruix del moviment. Entre aquestes artistes s’inclou Magda Ferrer, Elena Paredes o Amèlia Riera. Aquesta exposició va tenir tant d’èxit que es va decidir allargar-la fins al mes de juny.

L’altra exposició temporal del Museu d’Art de Girona és “Esclats d’un instant 90’s”. Aquesta és la segona mostra basada en el fons d’art del diari Avui i que es conserven en el Museu. I si la primera es va centrar en obres donades al diari als anys setanta, la que es pot veure actualment és de la dècada dels noranta. “Ens semblava de justícia treure aquesta vuitantena de noms de dones artistes, algunes d’elles, absolutament desconegudes i d’altres més conegudes, però poc presents i representades als museus”, afirma Clusellas. En els dos casos ha estat comissiarada per Elina Norandi, que ha estudiat molt la dona artista i que per aquesta mostra ha curat les obres de Montserrat Acosta, Pilarín Bayés, Rosa Espinosa o Pia Crozet.

Per altra banda, el Museu d’Art de Girona ja està fent la producció de la pròxima exposició temporal que estarà centrada en Roser Bru Llop, una dona artista que es va veure obligada a emigrar a Xile durant la Guerra Civil, però que sempre va mantenir una vinculació amb Catalunya.

Cas Pere Mates

Una de les exposicions que ha marcat més la trajectòria recent del Museu d’Art de Girona és el cas Pere Mates. Un cas en què es va trobar el Museu d’Art i que es va acabar convertint en una exposició.

La història remunta l’any 2010, quan van sortir a subhasta tres taules del Retaule de sant Joan Baptista atribuït al pintor renaixentista gironí Pere Mates. El museu les va comprar i les obres es van exposar al públic. Però l’any 2016 va sortir una nova subhasta d’obres procedents del mateix retaule i van veure que dues de les obres eren exactament iguals a les que havien comprat sis anys abans. Mentre que les sorpreses van continuar: van saber que la tercera obra adquirida el 2010 tenia una rèplica conservada en els magatzems del Museu Nacional d’Art de Catalunya. A través d’un estudi i anàlisi van descobrir que les tres obres del 2010 eren falses i les sis que es van posar a la venda el 2016 eren les verdaderes.

Més enllà de l’anècdota, el Museu d’Art va decidir convertir l’experiència en una exposició en què falsificacions i els falsificadors d’art eren protagonistes. “En aquell daltabaix ens vam comprometre a relatar el que ens havia passat i fer-ho amb aquells historiadors que també havien participat de la primera compra i de la segona”, explica Carme Clusellas. Tot i que primer va ser una exposició temporal, la proposta va despertar tant d’interès que el Museu d’Art de Girona va decidir que la mostra passés a formar part de l’exposició permanent.

18 de maig, Dia i Nit dels Museus

El Museu d’Art de Girona, juntament amb la resta d’espais que formen part de Girona Museu han preparat diverses propostes amb motiu del 18 de maig. Aquest dia se celebra el Dia Internacional dels Museus i, a més, enguany coincideix amb la celebració de la Nit dels Museus. Així doncs, al llarg de tot el dia i nit s’han preparat diverses activitats per a animar el públic a visitar els museus. La celebració culminarà amb un concert al pati del Museu d’Història de Girona.