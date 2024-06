Stay Homas, Figa Flawas, Triquell i Lildami caps de cartell de la tercera edició del Festival Harmonia.

La tercera edició del Festival Harmonia se celebrarà els pròxims 28, 29 i 30 de juny a La Parada del Jonquer de Les Planes d’Hostoles a la Garrotxa amb artistes com Stay Homas, Figa Flawas, Triquell i Lildami com a caps de cartell del festival. Foto concert de Stay Homas © Jordi Borràs / ACN.

La primera nit, el 28 de juny, actuaran els artistes i grups Sara Roy, Ven’nus, Figa Flawas, Di-versiones i Hotel Cochambre. L’endemà, a les 14.30 h i a les 18 h hi haurà un escenari per donar veu a artistes emergents, amb l’acompanyament de la Banda dels professors de l’escola Muba i a la nit serà el torn de Lildami, Ginestà, Triquell, Habla De Mi En Presente, Stay Homas, Yung Rajola i Les Que Faltaband. Per acabar, el dia 30 de juny, actuarà la banda de The Funk Power Station.

Harmonia Kids, el festival familiar en la diversitat

El festival llança la iniciativa Harmonia Kids, un espai on conviure en “harmonia” i amb l’objectiu de facilitar el lleure als infants i comunitats amb diversitat funcional, en situació econòmica desafavorida i amb risc d’exclusió social i també a les seves famílies. Entre les activitats s’oferiran un seguit de tallers pels infants i espectacles dirigits als més petits durant el migdia i tarda del dissabte 29 de juny.

Festival Harmonia

El Festival Harmonia va néixer l’any 2022 amb l’objectiu de realitzar una jornada familiar amb actuacions, concerts, circ, tallers, múltiples activitats i accessible a tothom. Enguany, la voluntat continua sent la mateixa, però s’amplia a dues nits de concerts amb zona d’acampada i espais per a campers en una zona de plena natura.

El festival destinarà part del cost dels abonaments i entrades a donar suport als col·lectius més vulnerables, per a facilitar la seva participació. En l’edició d’enguany, els joves de 18 a 30 anys comptaran amb un preu reduït amb la inscripció prèvia al programa Cultura Jove de la Generalitat de Catalunya.